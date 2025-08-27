BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Luces caídas en la Plaza Mayor de Aranda de Duero. BC

Susto en Aranda al caerse las luces de fiestas en mitad de la Plaza Mayor

Parte de la ornamentación preparada para la celebración de las fiestas patronales se ha desprendido junto a parte de un balcón de una vivienda este miércoles por la mañana

Susana Gutiérrez

Susana Gutiérrez

Aranda de Duero

Miércoles, 27 de agosto 2025, 15:42

Todo ha quedado en un susto, especialmente para cuatro jóvenes que estaban sentados en el banco cercano y que se han librado de milagro. Porque parte de las luces ornamentales que se están colocando de cara a las fiestas patronales de Aranda de Duero, se han venido abajo este miércoles a mediodía en plena Plaza Mayor.

«Se ha debido de caer porque estaba anclado a una barandilla de un balcón en mal estado», detalla una testigo de los hechos. Alude a que ha sido un «gran susto», incidiendo en que «no es que se hayan caído las luces es que ha arrastrado a dos trozos de la barandilla». En cualquier caso, esta vecina recalca que «afortunadamente, no ha pasado nada», poniendo el foco en los «cuatro chicos que estaban sentados en el banco de al lado», situado entre una farmacia y una tienda de ropa de la Plaza Mayor de Aranda.

Las luces se habían puesto esta misma mañana por parte de los operarios que están realizando las labores de colocación de estos distintivos que acompañarán las fiestas patronales que se celebrarán entre el 12 y el 21 de septiembre en la capital ribereña.

Noticias relacionadas

A disposición judicial en Burgos por conducir camiones sin carnet durante año y medio

A disposición judicial en Burgos por conducir camiones sin carnet durante año y medio

Tres detenciones en dos meses: el aviso de un vecino frustra un nuevo robo en una frutería de Burgos

Tres detenciones en dos meses: el aviso de un vecino frustra un nuevo robo en una frutería de Burgos

Controlado un incendio en la comarca de Burgos de la Sierra de la Demanda que ha arrasado 10,25 hectáreas

Controlado un incendio en la comarca de Burgos de la Sierra de la Demanda que ha arrasado 10,25 hectáreas

Susto en Aranda por el incendio y explosión de un coche aparcado

Susto en Aranda por el incendio y explosión de un coche aparcado

Al poco tiempo de haberlas instalado, la barandilla en la que se sujetaban se ha venido abajo de forma aparatosa cayendo junto con las luces y dejando una escena curiosa para los vecinos que pasaban por la plaza y el susto en el cuerpo a los jóvenes que estaban debajo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cancelan la instalación dos plantas fotovoltaicas en un pueblo de Burgos
  2. 2 Controlado un incendio en la comarca de Burgos de la Sierra de la Demanda que ha arrasado 10,25 hectáreas
  3. 3 El brusco cambio de tiempo que prevé Aemet en Burgos: las temperaturas se desplomarán diez grados
  4. 4 Detenido en Burgos por perseguir a una menor amenazándola con un cuchillo
  5. 5 Adjudicada por 2,3 millones la actualización de un nuevo tramo de la A-12 en Burgos
  6. 6 De la Rosa dejará la Portavocía del PSOE en el Ayuntamiento de Burgos y su acta de concejal
  7. 7 Desde fugas de agua hasta excrementos humanos: los problemas del aparcamiento de la plaza Mayor de Burgos
  8. 8 El bar de una céntrica calle de Burgos que ha reabierto sus puertas
  9. 9 Las diez noticias imprescindibles de Burgos este martes 26 de agosto
  10. 10 El pueblo de Burgos que ha amanecido con pintadas antisemitas en naves particulares

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Susto en Aranda al caerse las luces de fiestas en mitad de la Plaza Mayor

Susto en Aranda al caerse las luces de fiestas en mitad de la Plaza Mayor