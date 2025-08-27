Susto en Aranda al caerse las luces de fiestas en mitad de la Plaza Mayor Parte de la ornamentación preparada para la celebración de las fiestas patronales se ha desprendido junto a parte de un balcón de una vivienda este miércoles por la mañana

Susana Gutiérrez Aranda de Duero Miércoles, 27 de agosto 2025, 15:42 | Actualizado 15:48h. Comenta Compartir

Todo ha quedado en un susto, especialmente para cuatro jóvenes que estaban sentados en el banco cercano y que se han librado de milagro. Porque parte de las luces ornamentales que se están colocando de cara a las fiestas patronales de Aranda de Duero, se han venido abajo este miércoles a mediodía en plena Plaza Mayor.

«Se ha debido de caer porque estaba anclado a una barandilla de un balcón en mal estado», detalla una testigo de los hechos. Alude a que ha sido un «gran susto», incidiendo en que «no es que se hayan caído las luces es que ha arrastrado a dos trozos de la barandilla». En cualquier caso, esta vecina recalca que «afortunadamente, no ha pasado nada», poniendo el foco en los «cuatro chicos que estaban sentados en el banco de al lado», situado entre una farmacia y una tienda de ropa de la Plaza Mayor de Aranda.

Las luces se habían puesto esta misma mañana por parte de los operarios que están realizando las labores de colocación de estos distintivos que acompañarán las fiestas patronales que se celebrarán entre el 12 y el 21 de septiembre en la capital ribereña.

Al poco tiempo de haberlas instalado, la barandilla en la que se sujetaban se ha venido abajo de forma aparatosa cayendo junto con las luces y dejando una escena curiosa para los vecinos que pasaban por la plaza y el susto en el cuerpo a los jóvenes que estaban debajo.