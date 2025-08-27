Un fuego desatado en la noche pone en alerta a la comarca de Burgos de la Sierra de la Demanda Las llamas comenzaron sobre las 22.23 horas en una zona de estepas. El fuego fue controlado horas después, aunque todavía se desconocen las causas y la superficie afectada

Los pueblos de la Sierra de la Demanda, comarca de la provincia de Burgos, han vivido una noche agitada y de miedo debido a un fuego iniciado en un paraje entre Moncalvillo y Palacios de la Sierra.

Las llamas, según la información que prorpociona la Junta de Castilla y León a través de Infocal, comenzaron sobre las 22.23 horas, cuando se dieron los primeros avisos. A esta primera hora del miércoles 27 de agosto, según Infocal, el fuego sigue activo, pero los vecinos de la zona confirman que las llamas se extinguieron en la noche. Sobre las 1.35 horas los bomberos voluntarios de Salas de los Infantes, Huerta de Rey y Quintanar de la Sierra regresaban a sus parques. Estos voluntarios son dependientes de la Diputación de Burgos.

Fueron los primeros en llegar junto a numerosos vecinos de la zona que armados con palas y herramientas similares o ramas ayudaron a que el fuego no se expandiera.

Los medios desplegados, las causas

En cuanto a los medios de la Junta asignados desde el origen, Infocal señala que se asignaron a este fuego dos técnicos y cuatro agentes medioambientales, cinco cuadrillas terrestres, dos autobombas, un bulldozer y una cuadrilla helitransportada, más otros tres medios sin especificar, en total, 18 medios, pero esto no significa que todos tuvieran que llegar a participar en la extinción, aunque fueran movilizados.

La última actualización de Infocal apunta a que en el lugar siguen trabajando un agente medioambiental, dos cuadrillas terrestres, una autobomba y un bulldozer. Este medio de comunicación está pendiente de las actualizaciones para conocer exactamente la superficie afectada y el origen. Algunos vecinos apuntaban en la noche del martes al miércoles a un relámpago como posible causa, ya que durante la tarde se pudo observar una tormenta eléctrica.

El paraje

Las llamas comenzaron en un paraje de estepa situado entre dos montes, el objetivo era evitar que las llamas llegaran hasta estos. La zona es un pequeño valle cercano a la carretera CL-117, lo que ayudó a que la noticia se expandiera, ya que las llamas eran claramente visibles desde la vía y también desde varios pueblos de la zona, lo que encendió todas las alarmas.

Otro problema derivado es que uno de estos pueblos, Moncalvillo, sigue con fallos de cobertura, tanto móvil como de conexión a internet.

Lo que los vecinos se preguntan qué habría podido pasar si las llamas van a más, si hubieran podido afectar al monte y a las casas o si se hubiese necesitado más movilización.