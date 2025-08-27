BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Incendio entre Palacios de la Sierra y Moncalvillo.
Incendio entre Palacios de la Sierra y Moncalvillo. BC

Un fuego desatado en la noche pone en alerta a la comarca de Burgos de la Sierra de la Demanda

Las llamas comenzaron sobre las 22.23 horas en una zona de estepas. El fuego fue controlado horas después, aunque todavía se desconocen las causas y la superficie afectada

Aythami Pérez Miguel

Aythami Pérez Miguel

Burgos

Miércoles, 27 de agosto 2025, 07:45

Los pueblos de la Sierra de la Demanda, comarca de la provincia de Burgos, han vivido una noche agitada y de miedo debido a un fuego iniciado en un paraje entre Moncalvillo y Palacios de la Sierra.

Las llamas, según la información que prorpociona la Junta de Castilla y León a través de Infocal, comenzaron sobre las 22.23 horas, cuando se dieron los primeros avisos. A esta primera hora del miércoles 27 de agosto, según Infocal, el fuego sigue activo, pero los vecinos de la zona confirman que las llamas se extinguieron en la noche. Sobre las 1.35 horas los bomberos voluntarios de Salas de los Infantes, Huerta de Rey y Quintanar de la Sierra regresaban a sus parques. Estos voluntarios son dependientes de la Diputación de Burgos.

Fueron los primeros en llegar junto a numerosos vecinos de la zona que armados con palas y herramientas similares o ramas ayudaron a que el fuego no se expandiera.

Vecinos de la zona se acercaron hasta el lugar para ayudar.
Vecinos de la zona se acercaron hasta el lugar para ayudar. BC

Los medios desplegados, las causas

En cuanto a los medios de la Junta asignados desde el origen, Infocal señala que se asignaron a este fuego dos técnicos y cuatro agentes medioambientales, cinco cuadrillas terrestres, dos autobombas, un bulldozer y una cuadrilla helitransportada, más otros tres medios sin especificar, en total, 18 medios, pero esto no significa que todos tuvieran que llegar a participar en la extinción, aunque fueran movilizados.

Noticias relacionadas

22 bomberos de Burgos cooperaron para apagar los fuegos de Palencia y Zamora

22 bomberos de Burgos cooperaron para apagar los fuegos de Palencia y Zamora

Mañueco dará explicaciones en las Cortes por la gestión de los incendios: «Es responsable de lo que está pasando»

Mañueco dará explicaciones en las Cortes por la gestión de los incendios: «Es responsable de lo que está pasando»

Bomberos forestales reclaman en Burgos sus «derechos laborales» y categoría profesional

Bomberos forestales reclaman en Burgos sus «derechos laborales» y categoría profesional

El descontento social estalla en Burgos por la gestión de los incendios por parte de la Junta

El descontento social estalla en Burgos por la gestión de los incendios por parte de la Junta

La última actualización de Infocal apunta a que en el lugar siguen trabajando un agente medioambiental, dos cuadrillas terrestres, una autobomba y un bulldozer. Este medio de comunicación está pendiente de las actualizaciones para conocer exactamente la superficie afectada y el origen. Algunos vecinos apuntaban en la noche del martes al miércoles a un relámpago como posible causa, ya que durante la tarde se pudo observar una tormenta eléctrica.

El paraje

Las llamas comenzaron en un paraje de estepa situado entre dos montes, el objetivo era evitar que las llamas llegaran hasta estos. La zona es un pequeño valle cercano a la carretera CL-117, lo que ayudó a que la noticia se expandiera, ya que las llamas eran claramente visibles desde la vía y también desde varios pueblos de la zona, lo que encendió todas las alarmas.

Otro problema derivado es que uno de estos pueblos, Moncalvillo, sigue con fallos de cobertura, tanto móvil como de conexión a internet.

Lo que los vecinos se preguntan qué habría podido pasar si las llamas van a más, si hubieran podido afectar al monte y a las casas o si se hubiese necesitado más movilización.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido en Burgos por perseguir a una menor amenazándola con un cuchillo
  2. 2 El brusco cambio de tiempo que prevé Aemet en Burgos: las temperaturas se desplomarán diez grados
  3. 3 Cancelan la instalación dos plantas fotovoltaicas en un pueblo de Burgos
  4. 4 El pueblo de Burgos que ha amanecido con pintadas antisemitas en naves particulares
  5. 5 Adjudicada por 2,3 millones la actualización de un nuevo tramo de la A-12 en Burgos
  6. 6 Las diez noticias imprescindibles de Burgos este martes 26 de agosto
  7. 7 De la Rosa dejará la Portavocía del PSOE en el Ayuntamiento de Burgos y su acta de concejal
  8. 8 La Bonoloto sonríe a Burgos con un premio de 157.000 euros para un acertante
  9. 9 Los árboles fósiles que unen a Burgos y Palencia en un viaje de 130 millones de años
  10. 10 Álex García, roto por la muerte de Verónica Echegui, con quien compartió 13 años de noviazgo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Un fuego desatado en la noche pone en alerta a la comarca de Burgos de la Sierra de la Demanda