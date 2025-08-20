El descontento social estalla en Burgos por la gestión de los incendios por parte de la Junta Decenas de personas han pedido la dimisión de Mañueco y Suárez-Quiñones mientras recordaban a la administración que los incendios se apagan en invierno

Aythami Pérez Miguel Burgos Miércoles, 20 de agosto 2025, 21:19

Una tímida concentración en Ponferrada dio paso a una concentración que alcanzaba el millar en León y que se ha extendido a otras provincias de Castilla y León. El descontento social por la gestión de la Junta de los montes y la reacción a los voraces incendios se ha extendido por la comunidad. Burgos se ha sumado a estas concentraciones.

Decenas de personas, a las que se han ido sumando más hasta llegar a la centena se han concentrado en la plaza del Cid de Burgos para pedir la dimisión del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones, consejero de Medio Ambiente.

Durante las últimas semanas, la situación se ha hecho insostenible para los trabajadores de incendios forestales de Castilla y León ante la sucesión de incendios que se han desatado, sobre todo en el noroeste de la comunidad, con León, Zamora y ahora también Palencia, como provincias trágicamente afectadas. «El operativo está totalmente desbordado ante la ineptitud de la Junta de Castilla y León», aseguran los convocantes de la concentración de Burgos.

«Esquivar sus responsabilidades»

«Los bomberos forestales de Castilla y León y la población de las comarcas afectadas estamos profundamente afectados por las pérdidas humanas, materiales y de nuestro patrimonio natural que parece no les importa en absoluto a los que dirigen el gobierno autonómico, que se dedica a esquivar sus responsabilidades mientras se quema nuestra tierra», han afirmado durante la protesta.

Los responsables de la Junta, del Partido Popular, han sembrado la polémica y la controversia con los medios que ofrecía el gobierno central. La gestión forestal y de los incendios es territorial, por tanto, responsabilidad de la Junta. Pero Mañueco ha asegurado que no se obtenía el soporte necesario por parte del Estado. Precisamente se ha conocido que Mañueco reclamó medios al Gobierno mientras en Castilla y León había medios sin usar con varios incendios descontrolados. La Junta obtuvo varios puestos de mando por parte del Estado, pero estos fueron activados tarde o se tuvo que insistir desde el Gobierno central para que los usaran.

Los trabajadores de incendios forestales reclaman el reconocimiento de la categoría laboral de bombero forestal, la profesionalización para todo el operativo, un dispositivo de prevención y extinción cien por cien público y un plan de emergencias adaptado a la nueva realidad de incendios en la región. Este jueves, a las 10 horas, también en la plaza del Cid, habrá otra concentración en homenaje a las víctimas de los incendios forestales.