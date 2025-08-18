Los Bomberos de Burgos envían efectivos para luchar contra los incendios en Guardo Una dotación del parque de Bomberos de la capital se trasladó ayer hasta el entorno de Guardo, y esta mañana una segunda dotación se ha desplazado para hacer el relevo

Imagen del incendio registrado en los alrededores de Guardo, donde están actuando los Bomberos de Burgos.

Gabriel de la Iglesia Burgos Lunes, 18 de agosto 2025, 19:31 Comenta Compartir

La virulencia y extensión de los incendios que durante los últimos días están asolando Castilla y León ha obligado a desplazar hasta el terreno a todos los profesionales posibles, tanto de unas administraciones como de otras, incluidos efectivos del parque de Bomberos de Burgos.

Según explica el jefe del parque, Miguel Ángel Extremo, en la jornada de ayer se desplazó hasta la localidad palentina de Guardo una dotación de seis efectivos burgaleses, incluidos cuatro bomberos, un conductor y un mando. Hasta allí trasladaron un camión autobomba y un vehículo auxiliar, con los que estuvieron trabajando bajo la coordinación del director del operativo en el entorno de la localidad palentina, donde un potente incendio está arrasando miles de hectáreas.

Ya esta mañana, esa dotación a regresado a Burgos, pero una segunda dotación ha tomado el relevo y se ha desplazado de nuevo hasta Guardo para actuar en un incendio que poco a poco parece que se va controlando.

Los Bomberos de Burgos han enviado a Guardo una dotación del parque, que está siendo relevada

En este sentido, Extremo explica que la solicitud de refuerzos llegó a través de la Agencia de Protección Civil, que envió una petición de ayuda a varios parques de Bomberos profesionales y voluntarios de Burgos y Valladolid para colaborar en la lucha contra el avance del fuego. Una vez llegada la solicitud, los responsables del parque de Burgos capital analizaron las posibilidades y decidieron enviar a los efectivos disponibles sin poner en riesgo la capacidad operativa del propio parque.

Y es que, a pesar de que la provincia de Burgos se está librando de momento de la extrema situación que se está viviendo en el oeste y el norte de la comunidad, en estos días se han tenido que atender varias situaciones complicadas, empezando por el incendio que el pasado sábado arrasó la nave de Contenedores Industriales, en el polígono de Villalonquéjar.

De hecho, hasta Guardo también se han trasladado efectivos de la Comandancia de la Guardia Civil de Burgos, que en la tarde del domingo colaboraron en el auxilio de un vecino de la localidad de 82 años de edad que se encontraba indispuesto.

Con todo, Extremo confirma que el apoyo de los Bomberos de Burgos se mantendrá «mientras sea necesario» para colaborar en el control y extinción de los incendios que están asolando en los últimos días la comunidad.