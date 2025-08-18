BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Muere un motorista en un accidente en pleno casco urbano de Burgos
Imagen del incendio registrado en los alrededores de Guardo, donde están actuando los Bomberos de Burgos. Brágimo / ICAL

Los Bomberos de Burgos envían efectivos para luchar contra los incendios en Guardo

Una dotación del parque de Bomberos de la capital se trasladó ayer hasta el entorno de Guardo, y esta mañana una segunda dotación se ha desplazado para hacer el relevo

Gabriel de la Iglesia

Gabriel de la Iglesia

Burgos

Lunes, 18 de agosto 2025, 19:31

La virulencia y extensión de los incendios que durante los últimos días están asolando Castilla y León ha obligado a desplazar hasta el terreno a todos los profesionales posibles, tanto de unas administraciones como de otras, incluidos efectivos del parque de Bomberos de Burgos.

Según explica el jefe del parque, Miguel Ángel Extremo, en la jornada de ayer se desplazó hasta la localidad palentina de Guardo una dotación de seis efectivos burgaleses, incluidos cuatro bomberos, un conductor y un mando. Hasta allí trasladaron un camión autobomba y un vehículo auxiliar, con los que estuvieron trabajando bajo la coordinación del director del operativo en el entorno de la localidad palentina, donde un potente incendio está arrasando miles de hectáreas.

Ya esta mañana, esa dotación a regresado a Burgos, pero una segunda dotación ha tomado el relevo y se ha desplazado de nuevo hasta Guardo para actuar en un incendio que poco a poco parece que se va controlando.

Los Bomberos de Burgos han enviado a Guardo una dotación del parque, que está siendo relevada

En este sentido, Extremo explica que la solicitud de refuerzos llegó a través de la Agencia de Protección Civil, que envió una petición de ayuda a varios parques de Bomberos profesionales y voluntarios de Burgos y Valladolid para colaborar en la lucha contra el avance del fuego. Una vez llegada la solicitud, los responsables del parque de Burgos capital analizaron las posibilidades y decidieron enviar a los efectivos disponibles sin poner en riesgo la capacidad operativa del propio parque.

Y es que, a pesar de que la provincia de Burgos se está librando de momento de la extrema situación que se está viviendo en el oeste y el norte de la comunidad, en estos días se han tenido que atender varias situaciones complicadas, empezando por el incendio que el pasado sábado arrasó la nave de Contenedores Industriales, en el polígono de Villalonquéjar.

De hecho, hasta Guardo también se han trasladado efectivos de la Comandancia de la Guardia Civil de Burgos, que en la tarde del domingo colaboraron en el auxilio de un vecino de la localidad de 82 años de edad que se encontraba indispuesto.

Con todo, Extremo confirma que el apoyo de los Bomberos de Burgos se mantendrá «mientras sea necesario» para colaborar en el control y extinción de los incendios que están asolando en los últimos días la comunidad.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un motorista en un accidente en pleno casco urbano de Burgos
  2. 2 240.000 euros para mejorar la recepción de TDT en seis pueblos de Burgos
  3. 3 Dos heridos, uno de ellos menor de edad, en un accidente en Burgos
  4. 4 Estas son las rutas más refrescantes para hacer en verano en Burgos
  5. 5 Cuatro heridos, uno de ellos grave, en un aparatoso accidente en Burgos
  6. 6 La conflictividad de Santa Catalina: una sola calle supera en avisos por altercados a cinco del centro de Aranda
  7. 7 El Ayuntamiento de Burgos encarga la valoración de puestos de trabajo para una nueva RPT
  8. 8 Las diez noticias imprescindibles de Burgos este domingo 17 de agosto
  9. 9 Guardias civiles de Burgos auxilian a un vecino en los incendios de la Montaña Palentina
  10. 10 El Ayuntamiento quiere tener terminado el pliego de ExpoBurgos este mes de agosto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Los Bomberos de Burgos envían efectivos para luchar contra los incendios en Guardo

Los Bomberos de Burgos envían efectivos para luchar contra los incendios en Guardo