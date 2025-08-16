BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un incendio arrasa una nave industrial en Burgos

Un incendio arrasa una nave industrial en Burgos

Todos los efectivos del parque de Bomberos se desplazan para atajar un virulento incendio que ha arrasado la nave de Contenedores Industriales en Villalonquéjar

Julio César Rico
Gabriel de la Iglesia

Julio César Rico y Gabriel de la Iglesia

Burgos

Sábado, 16 de agosto 2025, 20:36

Los daños materiales se antojan muy cuantiosos, aunque en principio no hay que lamentar daños personales. Un virulento incendio registrado en la nave de Contenedores Industriales, en pleno corazón del polígono de Villalonquéjar, ha activado a última hora de la tarde de hoy todas las alarmas y ha obligado a movilizar a todos los efectivos en servicio del parque de Bomberos de Burgos.

Las llamas se originaban al filo de las 20 horas por causas que todavía se desconocen en el interior de la nave. Allí, según relatan testigos presenciales, se han escuchado varias explosiones mientras una enorme columna de humo se elevaba en el cielo, alertando a buena parte de la ciudad. Y es que, la intensa humareda es perfectamente visible desde numerosos puntos.

EL humo es visible desde mucha distancia.

Ver 5 fotos
EL humo es visible desde mucha distancia. BC

Inmediatamente, todos los efectivos en servicio del parque de Bomberos se han movilizado hasta el lugar, desplazando un camión autoescala, así como dos autobombas y varios vehículos auxiliares.

También se han desplazado hasta la zona dotaciones de la Policía Nacional y de la Policía Local de Burgos, que han cortado al tráfico todos los accesos a la calle Merindad de Sotoscueva, donde se ubica la nave siniestrada. Asimismo, también se han movilizado medios del Sacyl por si fuera necesario, si bien no ha habido que lamentar heridos.

Y eso a pesar de la virulencia del incendio, que ha obligado a los bomberos a trabajar a destajo para sofocar las llamas y evitar que no se propagaran a alguna de las naves industriales colindantes, atacando el incendio desde una posición elevada.

A LA ÚLTIMA

El trabajo de los efectivos del parque ha dado sus frutos, y aunque la extinción total del incendio tendrá que esperar, minutos después de las 21 horas se daba por controlado. Las llamas ya no escalaban por la cubierta y la intensa humareda se había despejado en parte.

Contenedores Industriales una empresa dedicada al transporte y gestión de residuos industriales a través de contenedores. La nave afectada servía fundamentalmente de almacén, y aunque todavía es pronto para valorar al detalle los daños, se antojan muy cuantiosos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un incendio arrasa una nave industrial en Burgos
  2. 2 Cinco heridos tras el vuelco de un turismo en un accidente en Burgos
  3. 3 Clausuran la iglesia de un pueblo de Burgos por peligro de derrumbe: «Nos sentimos abandonados por el Arzobispado»
  4. 4 Varios golpes de artes marciales causaron la muerte del empresario agredido en Burgos
  5. 5 Un torbellino de goles y juego del Burgos CF fulmina por 5-1 a una Cultural aún por hacer
  6. 6 La Bonoloto deja un premio de 128.000 euros en Burgos
  7. 7 Las diez noticias imprescindibles de Burgos este viernes 15 de agosto
  8. 8 Villadiego acogerá el 20 de septiembre el Día de la Provincia con cambios en su organización
  9. 9 Burgos atrae más turistas en verano, pero agosto ya no es el mes favorito
  10. 10 El Ayuntamiento de Burgos apuesta por que la obra de El Plantío arranque por el Fondo Sur

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Un incendio arrasa una nave industrial en Burgos