Un incendio arrasa una nave industrial en Burgos Todos los efectivos del parque de Bomberos se desplazan para atajar un virulento incendio que ha arrasado la nave de Contenedores Industriales en Villalonquéjar

Los daños materiales se antojan muy cuantiosos, aunque en principio no hay que lamentar daños personales. Un virulento incendio registrado en la nave de Contenedores Industriales, en pleno corazón del polígono de Villalonquéjar, ha activado a última hora de la tarde de hoy todas las alarmas y ha obligado a movilizar a todos los efectivos en servicio del parque de Bomberos de Burgos.

Las llamas se originaban al filo de las 20 horas por causas que todavía se desconocen en el interior de la nave. Allí, según relatan testigos presenciales, se han escuchado varias explosiones mientras una enorme columna de humo se elevaba en el cielo, alertando a buena parte de la ciudad. Y es que, la intensa humareda es perfectamente visible desde numerosos puntos.

Inmediatamente, todos los efectivos en servicio del parque de Bomberos se han movilizado hasta el lugar, desplazando un camión autoescala, así como dos autobombas y varios vehículos auxiliares.

También se han desplazado hasta la zona dotaciones de la Policía Nacional y de la Policía Local de Burgos, que han cortado al tráfico todos los accesos a la calle Merindad de Sotoscueva, donde se ubica la nave siniestrada. Asimismo, también se han movilizado medios del Sacyl por si fuera necesario, si bien no ha habido que lamentar heridos.

Y eso a pesar de la virulencia del incendio, que ha obligado a los bomberos a trabajar a destajo para sofocar las llamas y evitar que no se propagaran a alguna de las naves industriales colindantes, atacando el incendio desde una posición elevada.

El trabajo de los efectivos del parque ha dado sus frutos, y aunque la extinción total del incendio tendrá que esperar, minutos después de las 21 horas se daba por controlado. Las llamas ya no escalaban por la cubierta y la intensa humareda se había despejado en parte.

Contenedores Industriales una empresa dedicada al transporte y gestión de residuos industriales a través de contenedores. La nave afectada servía fundamentalmente de almacén, y aunque todavía es pronto para valorar al detalle los daños, se antojan muy cuantiosos.

