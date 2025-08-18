BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Urgente Muere un motorista en un accidente en pleno casco urbano de Burgos
Un efectivo de la Guardia Civil de Burgos en el incendio. BC

Guardias civiles de Burgos auxilian a un vecino en los incendios de la Montaña Palentina

El varón, de 82, años, estaba confinado en la localidad de Guardo y presentaba síntomas compatibles con principio de infarto

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Lunes, 18 de agosto 2025, 12:18

Ocho efectivos de la Guardia Civil de Burgos se han desplazado hasta el entorno de la Montaña Palentina para ayudar con motivo de los incendios que asolan el paraje. En el lugar, han auxiliado a un varón de 82 años.

Ocurría en la localidad de Guardo, en Palencia, durante la tarde del domingo 17 de agosto. Durante las labores de confinamiento de la población motivadas por los incendios declarados en la Montaña Palentina, un vecino de 82 años presentaba síntomas compatibles con principio de infarto.

En la tarde del domingo, componentes de la USECIC (Unidad de Seguridad Ciudadana) de la Comandancia de Burgos, desplegados en apoyo a la Comandancia de Palencia dentro del operativo de emergencia, tuvieron conocimiento de la presencia de un varón indispuesto la vía pública.

Al llegar al lugar, los agentes comprobaron que el hombre presentaba fuertes dolores en la zona torácica y signos evidentes de malestar general. Tras una primera valoración, decidieron trasladarle sin demora en el vehículo oficial hasta el centro de salud más próximo, situado en la misma localidad de Guardo, dada la urgencia del cuadro clínico y la imposibilidad de esperar la llegada de una ambulancia sin comprometer la seguridad del afectado.

La rápida intervención de los agentes, junto con la coordinación inmediata con los servicios sanitarios, resultó determinante para evitar un desenlace más grave y garantizar la recuperación del paciente.

