Herido un motorista en una salida de vía en Burgos Un motorista de unos 35 años resulta herido tras salirse de la vía en Huerta de Rey

Imagen de archivo de una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico.

Gabriel de la Iglesia Burgos Domingo, 17 de agosto 2025, 09:39 Comenta Compartir

Un motorista de unos 35 años de edad resultó herido anoche como consecuencia de un accidente de tráfico acontecido en la BU-945, a la altura de la localidad de Huerta de Rey.

De acuerdo a la información facilitada por el Servicio de Emergencias 1-1-2, el siniestro tuvo lugar al filo de las 21:45 horas, cuando se dio aviso de la salida de vía de una motocicleta en el kilómetro 48 de la vía y la presencia de un varón herido.

Hasta allí se desplazó una dotación de la Guardia Civil, que tras localizar al motorista, se encargó de trasladarlo.