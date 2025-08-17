BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico. BC

Herido un motorista en una salida de vía en Burgos

Un motorista de unos 35 años resulta herido tras salirse de la vía en Huerta de Rey

Gabriel de la Iglesia

Gabriel de la Iglesia

Burgos

Domingo, 17 de agosto 2025, 09:39

Un motorista de unos 35 años de edad resultó herido anoche como consecuencia de un accidente de tráfico acontecido en la BU-945, a la altura de la localidad de Huerta de Rey.

De acuerdo a la información facilitada por el Servicio de Emergencias 1-1-2, el siniestro tuvo lugar al filo de las 21:45 horas, cuando se dio aviso de la salida de vía de una motocicleta en el kilómetro 48 de la vía y la presencia de un varón herido.

Más sucesos en Burgos

Cinco heridos tras el vuelco de un turismo en un accidente en Burgos

Cinco heridos tras el vuelco de un turismo en un accidente en Burgos

Herida una mujer en un atropello en Burgos capital

Herida una mujer en un atropello en Burgos capital

Fallece un ciclista en Burgos tras sufrir un desvanecimiento

Fallece un ciclista en Burgos tras sufrir un desvanecimiento

Muere un hombre en el incendio de un coche tras un accidente en Burgos

Muere un hombre en el incendio de un coche tras un accidente en Burgos

Hasta allí se desplazó una dotación de la Guardia Civil, que tras localizar al motorista, se encargó de trasladarlo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un incendio arrasa una nave industrial en Burgos
  2. 2 Cinco heridos tras el vuelco de un turismo en un accidente en Burgos
  3. 3 Varios golpes de artes marciales causaron la muerte del empresario agredido en Burgos
  4. 4 Clausuran la iglesia de un pueblo de Burgos por peligro de derrumbe: «Nos sentimos abandonados por el Arzobispado»
  5. 5 Burgos se cuece, pero el alivio ya asoma: adiós al calor extremo
  6. 6 Villadiego acogerá el 20 de septiembre el Día de la Provincia con cambios en su organización
  7. 7 La Lotería Nacional deja un pellizco en Aranda
  8. 8 Burgos atrae más turistas en verano, pero agosto ya no es el mes favorito
  9. 9 Las diez noticias imprescindibles de Burgos este sábado 16 de agosto
  10. 10 Se complica la situación en algunos incendios forestales de León con «un comportamiento explosivo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Herido un motorista en una salida de vía en Burgos

Herido un motorista en una salida de vía en Burgos