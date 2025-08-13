Muere un ciclista tras sufrir una aparatosa caída en Burgos Un varón de 52 años de edad ha fallecido como consecuencia de una caída en la BU-622, a la salida de Mansilla de Burgos

Un ciclista de 52 años de edad ha fallecido esta mañana como consecuencia de una aparatosa caída acontecida en la BU-622, a la salida de Mansilla de Burgos, en el término municipal de Valle de Santibáñez.

Se trata del segundo accidente mortal registrado en las carreteras de la provincia de Burgos en apenas unas horas, después de que otro varón falleciera como consecuencia de una colisión entre dos turismos en la A-231 a la altura de Sasamón a primera hora de la mañana.

En este caso, el siniestro ha tenido lugar al filo de las 9:19 horas, cuando la sala de operaciones del Servicio de Emergencias 1-1-2 ha recibido una llamada alertando de la caída de un ciclista en el kilómetro 10 de la BU-622. El alertante indicaba ya entonces que el hombre se encontraba inconsciente.

Inmediatamente se han trasladado hasta el lugar sendas dotaciones de la Guardia Civil y de Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha desplazado una UVI móvil, una ambulancia de soporte vital básico y un equipo sanitario del centro de salud Burgos Rural Norte.

Sin embargo, una vez allí, los facultativos sanitarios no han sido capaces de reanimar al varón, que finalmente ha fallecido.

