Imagen de la Guardia Civil rastreando el bosque. BC

Localizan y rescatan a dos senderistas perdidos entre Burgos y Álava

La Guardia Civil consigue localizar a dos senderistas que se habían perdido en el bosque del Monte Santiago

Gabriel de la Iglesia

Burgos

Lunes, 11 de agosto 2025, 10:53

Afortunadamente, todo quedó en un susto. Efectivos de la Guardia Civil consiguieron localizar y rescatar este domingo a dos excursionistas que se habían extraviado mientras hacían senderismo por el entorno del Monte Santiago, en el límite entre Burgos y Álava.

Según informan fuentes del Instituto Armado, a media tarde se recibió un aviso alertando de la presencia de dos senderistas que se habían desorientado mientras andaban por mitad del bosque y que, al no encontrar el camino de regreso, se vieron en la obligación de solicitar auxilio, máxime teniendo en cuenta las altas temperaturas que se estaban viviendo.

Inmediatamente se desplegó por la zona un dispositivo de búsqueda formado por patrullas de la Guardia Civil de Burgos, así como de Protección Civil y de los Bomberos de Álava, que se repartieron por el entorno para comenzar un rastreo a pie.

Finalmente, y tras casi 40 minutos de búsqueda por el bosque, los excursionistas fueron localizados en buen estado y evacuados en un vehículo oficial hasta la entrada del monte.

