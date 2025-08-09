Herida una mujer atropellada por un coche en Aranda La mujer se encontraba consciente tras el suceso y se ha movilizado una ambulancia para atenderla

Aythami Pérez Miguel Burgos Sábado, 9 de agosto 2025, 20:25 Comenta Compartir

Una mujer ha resultado herida tras ser atropellada por un coche en Aranda de Duero. El suceso ha ocurrido sobre las 19.43 horas, cuando ha entrado la llamada al centro de emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

Aranda se encuentra inmersa en el festival de música Sonorama Ribera, por lo que la ciudad afronta una gran afluencia de gente. El atropello ha ocurrido en la calle San Antón, a la altura del número 11. Esta semana también ha dejado otro atropello, el de un hombre de 70 años en un pueblo de Burgos, Palazuelos de Muñó.

Cuando se ha dado aviso al 1-1-2 se ha informado de que la mujer se encontraba consciente. Aún así, necesitaba atención médica, por lo que Sacyl ha movilizado una ambulancia hasta el lugar. Además, también se ha dado aviso a la Policía Nacional.