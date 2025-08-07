BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ambulancia del Sacyl. BC

Herida una mujer tras dar varias vueltas de campana en el norte de Burgos

Una mujer de 51 años de edad ha resultado herida tras un accidente en Bóveda de la Ribera, cerca de Medina de Pomar

Gabriel de la Iglesia

Gabriel de la Iglesia

Burgos

Jueves, 7 de agosto 2025, 16:30

Una mujer de 51 años de edad ha resultado herida a primera hora de la tarde de hoy como consecuencia de un aparatoso accidente acontecido en la localidad de Bóveda de la Ribera, perteneciente al municipio de Medina de Pomar.

De acuerdo a la información facilitada por el Servicio de Emergencias 1-1-2, el siniestro ha tenido lugar al filo de las 15 horas en la BU-V-5511, carretera provincial que une Medina con la zona de Losa.

Más sucesos en Burgos

Herido un hombre de 70 años tras ser arrollado por un coche en un pueblo de Burgos

Herido un hombre de 70 años tras ser arrollado por un coche en un pueblo de Burgos

Herido un ciclista en Burgos tras sufrir una caída y golpearse en la cabeza

Herido un ciclista en Burgos tras sufrir una caída y golpearse en la cabeza

Cuatro heridos en un accidente de tráfico en el norte de la provincia de Burgos

Cuatro heridos en un accidente de tráfico en el norte de la provincia de Burgos

Herida una mujer en un atropello en Aranda

Herida una mujer en un atropello en Aranda

Allí se ha registrado una salida de vía de un turismo que ha acabado dando varias vueltas de campana, provocando lesiones en la conductora del mismo, que se quejaba de dolor en la espalda y una pierna.

Inmediatamente se ha dado aviso del siniestro a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha desplazado una ambulancia y un equipo médico hasta allí para atender a la mujer.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Herido un hombre de 70 años tras ser arrollado por un coche en un pueblo de Burgos
  2. 2 Estos son los cortes de tráfico que la Vuelta Ciclista provocará en Burgos este jueves
  3. 3 Tractores en acción en la Vuelta a Burgos: el autobús del Education First se atasca antes de la salida
  4. 4 Herido un ciclista en Burgos tras sufrir una caída y golpearse en la cabeza
  5. 5 Mazas, destornilladores y el cesto del pan para saquear estancos de Burgos en tres minutos
  6. 6 Cuatro heridos en un accidente de tráfico en el norte de la provincia de Burgos
  7. 7 El mapa de las piscinas en Burgos: en cuatro años se han construido más de 125
  8. 8 Avanza la adquisición de parcelas en el pueblo antiguo de Gamonal
  9. 9 Cuenta atrás para un San Pablo Burgos renovado que sueña en grande en su regreso a la ACB
  10. 10 Muere el menor de 12 años que cayó ayer por un acantilado en Cantabria cuando jugaba al escondite

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Herida una mujer tras dar varias vueltas de campana en el norte de Burgos

Herida una mujer tras dar varias vueltas de campana en el norte de Burgos