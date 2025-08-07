Herida una mujer tras dar varias vueltas de campana en el norte de Burgos Una mujer de 51 años de edad ha resultado herida tras un accidente en Bóveda de la Ribera, cerca de Medina de Pomar

Gabriel de la Iglesia Burgos Jueves, 7 de agosto 2025, 16:30 Comenta Compartir

Una mujer de 51 años de edad ha resultado herida a primera hora de la tarde de hoy como consecuencia de un aparatoso accidente acontecido en la localidad de Bóveda de la Ribera, perteneciente al municipio de Medina de Pomar.

De acuerdo a la información facilitada por el Servicio de Emergencias 1-1-2, el siniestro ha tenido lugar al filo de las 15 horas en la BU-V-5511, carretera provincial que une Medina con la zona de Losa.

Allí se ha registrado una salida de vía de un turismo que ha acabado dando varias vueltas de campana, provocando lesiones en la conductora del mismo, que se quejaba de dolor en la espalda y una pierna.

Inmediatamente se ha dado aviso del siniestro a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha desplazado una ambulancia y un equipo médico hasta allí para atender a la mujer.

Temas

Sucesos en Burgos