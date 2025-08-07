Herido un hombre de 70 años tras ser arrollado por un coche en un pueblo de Burgos El herido ha sido evacuado en helicóptero medicalizado al Hospital Universitario de Burgos

Natalia Sáez Ursúa Burgos Jueves, 7 de agosto 2025, 11:04

Un hombre de 70 años ha resultado herido en la mañana de este jueves, 7 de agosto, tras ser atropellado por un turismo en el kilómetro 15 de la carretera BU-101, a la altura del término municipal de Palazuelos de Muñó, en la provincia de Burgos.

El aviso del suceso se recibe a las 08:49 horas. Inmediatamente, el Centro de Emergencias coordina la intervención de la Guardia Civil de Tráfico y de los servicios sanitarios de Sacyl, que activan un amplio dispositivo para atender al herido.

Hasta el lugar del accidente se desplazan un helicóptero medicalizado, una ambulancia de soporte vital básico y personal sanitario del centro de salud de Pampliega.

Los sanitarios atienden al hombre en el mismo punto del atropello, estabilizándolo en primera instancia antes de proceder a su evacuación aérea. El helicóptero de Sacyl lo traslada finalmente al Hospital Universitario de Burgos, donde queda ingresado. Por el momento, no se facilita información oficial sobre la gravedad de sus lesiones.