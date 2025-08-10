Dos heridos en la colisión y vuelco de dos coches en Burgos El accidente ha ocurrido de madrugada cerca del pueblo de Fuentecén. Solo uno de los heridos ha sido trasladado al hospital

Aythami Pérez Miguel Burgos Domingo, 10 de agosto 2025, 11:08

El choque y posterior vuelco de dos coches en la provincia de Burgos ha dejado a dos personas heridas. El accidente ha ocurrido en la madrugada del sábado al domingo 10 de agosto, sobre las 3.20 horas, cuando el centro de emergencias del 1-1-2 de Castilla y León ha recibido la llamada en la que se informaba del suceso.

La colisión de los dos turismos ha ocurrido casi al mismo tiempo que la agresión con arma blanca en Burgos que también ha movilizado a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y a emergencias sanitarias del Sacyl.

El accidente ha ocurrido en la N-122A en el kilómetro 285, cerca de Fuentecén, en la comarca de la Ribera del Duero, a unos 20 kilómetros de Aranda. En la llamada se informaba de que dos coches habían colisionado y, posteriormente, volcado y que había, al menos, una persona herida.

Se ha informado a la Guardia Civil de Tráfico y a Sacyl, que ha movilizado una UVI móvil. En el lugar se ha atendido a dos personas: un hombre de 29 años que ha sido dado de alta en el lugar y otro de 55 que ha sido trasladado en la UVI móvil al hospital Santos Reyes de Aranda.