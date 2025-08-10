Agresión con arma blanca en Burgos: un joven es trasladado con heridas en la espalda y el brazo El suceso ocurrió en la madrugada del sábado al domingo en la calle Calzadas sobre las 3.17 horas

Imagen de archivo de una intervención de la Policía Local y emergencias sanitarias.

Aythami Pérez Miguel Burgos Domingo, 10 de agosto 2025, 10:43 Comenta Compartir

Un joven de 23 años ha resultado herido en Burgos por una agresión con arma blanca en la madrugada del sábado al domingo 10 de agosto. El suceso ha ocurrido sobre las 3.17 horas, cuando el centro de emergencias 1-1-2 ha recibido una llamada en la que se avisaba del suceso.

La agresión se ha producido en la calle Calzadas. El hombre ha resultado herido por arma blanca por una agresión y presentaba heridas en la espalda y el brazo.

La sala del 1-1-2 ha informado a la Policía Local de Burgos y a la Policía Nacional, además de a emergencias sanitarias de Sacyl que ha movilizado una UVI móvil.

En el lugar, el personal sanitario ha atendido al hombre, un joven de 23 años, que ha sido trasladado en UVI móvil al Hospital Universitario de Burgos.