Rescatan a un senderista afectado por un golpe de calor en Burgos El helicóptero de rescate traslada a un senderista de 36 años impedido en una zona de difícil acceso

Gabriel de la Iglesia Burgos Jueves, 7 de agosto 2025, 20:00 | Actualizado 20:07h. Comenta Compartir

Un senderista de 36 años de edad ha tenido que ser rescatado en helicóptero y posteriormente atendido después de verse afectado por un golpe de calor mientras transitaba por una zona de difícil acceso en la senda Enrique del Rivero, ubicada en las cercanías de la localidad burgalesa de Pradoluengo.

El incidente ha tenido lugar a las 17:15 horas, cuando la sala de operaciones del Servicio de Emergencias 1-1-2 ha recibido una llamada alertando de la presencia de un senderista afectado por un golpe de calor del que no lograba recuperarse.

El hombre se encontraba en ese momento en mitad de la senda, en una zona totalmente inaccesible para vehículos, lo que ha motivado la activación del helicóptero de rescate de la Junta de Castilla y León, así como de la Guardia Civil y, por protocolo, de los Bomberos.

Una vez localizado el senderista, los rescatadores han conseguido estabilizarlo y subirlo al helicóptero, en el que ha sido trasladado a una zona de fácil acceso donde ya esperaba una ambulancia y personal médico del Sacyl.