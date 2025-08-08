Herido un motorista tras una colisión con un coche en Burgos Un motorista de 28 años resulta herido en un accidente en la zona de Coprasa

Gabriel de la Iglesia Burgos Viernes, 8 de agosto 2025, 18:45 Comenta Compartir

Un motorista de 28 años de edad ha resultado herido esta tarde como consecuencia de un accidente de tráfico acontecido en la calle José María Codón, en la zona de Coprasa, en Burgos capital.

El siniestro ha tenido lugar al filo de las 17:45 horas, cuando la sala de control del Servicio de Emergencias 1-1-2 ha recibido una llamada alertando de una colisión entre una motocicleta y un turismo a la altura del número 51 de la calle.

Inmediatamente se ha dado aviso a la Policía Local de Burgos, así como a la Policía Nacional y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha desplazado hasta el lugar un equipo médico para atender al herido.

En los últimos tiempos se han registrado varios siniestros, algunos de ellos de gravedad, con motocicletas implicadas tanto en Burgos capital como en el conjunto de la provincia.