Imagen de archivo de una ambulancia en carretera. Álex López

El choque entre un camión y una furgoneta de mantenimiento deja dos heridos atendidos en Aranda

El suceso ha ocurrido en Honrubia de la Cuesta, en la A-1, y los dos heridos han sido trasladados al hospital Santos Reyes de Aranda

Burgos

Viernes, 8 de agosto 2025, 11:21

Dos hombres de 48 y 63 años han resultado heridos durante la madrugada del jueves 7 al viernes 8 de agosto, a las 1.55 horas, a consecuencia de un accidente vial ocurrido en el kilómetro 135 de la A-1, sentido Madrid, a la altura de Honrubia de la Cuesta, en la provincia de Segovia.

El siniestro ha ocurrido por la colisión de un camión contra una furgoneta de mantenimiento de carreteras, según informan fuentes del Servicio de Emergencias 1-1-2.

Para atender al siniestro se desplazaron al lugar efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y de Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico. Ambos heridos fueron trasladados al Hospital Santos Reyes de Aranda de Duero.

