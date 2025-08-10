BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Hospital de Cruces, donde ha sido trasladado el ciclista herido. PANKRA NIETO

Herido un ciclista al ser atropellado por un coche en una vía verde de Burgos

Aythami Pérez Miguel

Burgos

Domingo, 10 de agosto 2025, 18:52

Un ciclista ha resultado herido en el norte de la provincia de Burgos, en la vía verde de Escaño, pedanía de Villarcayo. El hombre, de 69 años, circulaba con su bicicleta cuando ha sido atropellado por un coche.

El suceso ha ocurrido a las 12.44 horas en la vía verde de Escaño, en el cruce hacia el Nela. La sala de operaciones del 1-1-2 ha dado aviso a la Guardia Civil y a Sacyl, que ha movilizado un UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico.

Este domingo 10 de agosto deja ya tres accidentes viales en la provincia de Burgos. El primero ha ocurrido de madrugada, por el choque y vuelco de dos vehículos cerce de Fuentecén. En el segundo, ocurrido cerca de Espinosa de los Monteros, ha resultado herido un motorista al chocar su vehículo y otro turismo.

Finalmente, el ciclista ha sido trasladado en ambulancia de soporte vital básico al Hospital de Cruces.

