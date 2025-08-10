BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Imagen de archivo de una ambulancia del SACYL. BC

Un motorista resulta herido en un choque con un turismo en Burgos

El accidente ha tenido lugar a las 12:50 de hoy a la altura de Espinosa de los Monteros

Adrián Miguel Ruiz

Adrián Miguel Ruiz

Burgos

Domingo, 10 de agosto 2025, 13:16

Los servicios de emergencia de Castilla y León recibían a las 12:50 del mediodía del domingo 10 de agosto un aviso por una colisión entre un motorista y un turismo. Este accidente ha tenido lugar en la BU-576, a la altura del kilómetro 6, en las cercanías de la localidad de Espinosa de los Monteros.

Se trata del segundo accidente del día después de que dos vehículos chocaran entre ellos esta madrugada en la Ribera del Duero, en la localidad de Fuentecén.

En la llamada se informaba de que el motorista, un varón de alrededor de 60 años, había resultado herido, pero mantenía la consciencia. Por esta razón, hasta el lugar se movilizaron miembros de Sacyl y de la Guardia Civil de Tráfico.

