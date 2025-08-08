BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Imagen de archivo de una ambulancia durante una intervención. BC

La salida de carretera de un coche con varias vueltas de campana deja un herido en Burgos

Además, otro accidente ocurrido en Hontomín ha dejado a otra mujer herida. En este caso también ha sido una salida de vía del turismo

Burgos

Viernes, 8 de agosto 2025, 19:58

La tarde del viernes 8 de agosto ha dejado dos accidentes de tráfico con dos heridos, en un principio, de carácter leve, en la provincia de Burgos. A las 18.47 un coche se salía de la carretera cerca de Castrojeriz, ha dado varias vueltas de campana y se ha solicitado asistencia sanitaria para un hombre de 59 años, que se encontraba mareado.

El suceso ha ocurrido en la BU-404, en el kilómetro 9, cerca de Castrojeriz. Tras la salida de vía y las vueltas de campana, el hombre se encontraba mareado y hasta allí se ha enviado una ambulancia de Sacyl para atenderlo.

Además, anteriormente, se ha gestionado otro siniestro vial. Sobre las 14.34 horas se ha dado aviso de un accidente en la CL-629, en el término de Hontomín. Sacyl ha avisado al centro de emergencias 1-1-2 de este accidente. Se ha informado de una salida de vía de un turismo donde una mujer de 76 ha resultado herida. En el lugar se encontraba una enfermera que la ha asistido y se ha movilizado una ambulancia de soporte vital básico.

Durante los viernes y fines de semana de agosto se pide mayor prudencia en las carreteras por la afluencia de tráfico. Burgos afronta ese mes de alto movimiento en las carreteras con una cifra de muertos en carretera muy abultada en los siete primeros meses del año.

En lo que va de 2025 la provincia acumula 12 fallecidos en accidentes de tráfico, dato que la sitúa a la cabeza de Castilla y León. Duplica el número acumulado del mismo periodo de 2024, cuando a fecha 30 de julio eran seis las personas que habían perdido la vida en las carreteras burgalesas.

