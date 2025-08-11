Dos heridos tras volcar un turismo en Burgos Dos personas han tenido que ser atendidas a primera hora de la mañana como consecuencia de un accidente en Villafruela

Gabriel de la Iglesia Burgos Lunes, 11 de agosto 2025, 09:16

Dos personas han resultado heridas a primera hora de la mañana de este lunes como consecuencia de un aparatoso accidente de tráfico acontecido junto a la localidad burgalesa de Villafruela.

De acuerdo a la información facilitada por el Servicio de Emergencias 1-1-2, el siniestro ha tenido lugar a las 7:45 horas de la mañana, cuando se ha recibido una viso informando de la salida de vía y posterior vuelco de un turismo en el kilómetro 1 de la carretera provincial BU-P-1131, que une Villafruela con Torresandino.

Inmediatamente se ha dado aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha desplazado hasta el lugar un equipo médico par atender a los dos ocupantes del vehículo, que en principio estaban conscientes.