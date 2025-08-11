Hallado el hombre de 73 años desaparecido en Burgos tras un accidente de coche en Melgar El hombre había sido visto por última vez saliendo de un centro de salud tras sufrir un accidente de tráfico en la A-231. Fue encontrado desorientado y trasladado a un centro sanitario

Un hombre desaparecido tras salir de un centro de salud, después de haber sufrido un accidente de coche cerca de Melgar de Fernamental, en la provincia de Burgos, ha sido hallado con vida después de una jornada de búsqueda intensa que implicó a numerosos medios.

La Guardia Civil ha localizado en la mañana de este lunes 11 de agosto con vida a un varón de 73 años de edad, que permanecía desaparecido desde la tarde del pasado 9 de agosto. Ese día, había sido visto por última vez a la salida de un centro de salud, donde había acudido para recibir atención médica tras haber sufrido un accidente de tráfico en la autovía A-231.

Preocupación entre sus allegados

La ausencia prolongada y la falta de noticias sobre su paradero generó preocupación entre sus allegados, que en la mañana de ayer dieron aviso a la Central Operativa de Servicios (COS) de la Comandancia de Burgos. Ante la alerta, se activó de forma inmediata un amplio dispositivo de búsqueda, planificado para cubrir todo tipo de áreas en un radio amplio desde el último punto en el que había sido visto.

En el operativo, que contó con la presencia de voluntarios de la zona, participaron seis patrullas de Seguridad Ciudadana desplegadas en varios sectores estratégicos, dos patrullas del SEPRONA y efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC), que pusieron en servicio drones para rastrear desde el aire y agilizar la localización. Paralelamente, se procedió a la activación del Servicio Cinológico y del helicóptero del Cuerpo para facilitar la búsqueda.

Durante toda la jornada, se realizaron inspecciones en caminos, carreteras secundarias, fincas y entornos fluviales, coordinando las batidas con la información recibida de vecinos y familiares. El uso de medios aéreos permitió ampliar el alcance de la búsqueda y cubrir de forma más eficaz zonas de vegetación densa o poco transitadas.

Desorientado y fatigado

Finalmente, a las 08:30 horas de hoy, el desaparecido fue localizado en las inmediaciones de Melgar de Fernamental. El hombre se encontraba desorientado y fatigado, aunque sin lesiones graves visibles. Fue atendido de inmediato por los agentes y trasladado posteriormente hasta el centro de salud más cercano para su valoración médica.

La Guardia Civil subraya la rápida coordinación entre unidades como clave para la resolución satisfactoria de este caso y agradece la colaboración de los ciudadanos que aportaron información útil.

A su vez, la Guardia Civil pone a su disposición el número de teléfono 062 y también el servicio de alertas gratuito para móviles app Alertcops; cualquier información que desee facilitar o colaboración en el ámbito de la seguridad ciudadana, vial, del Patrimonio, medio ambiental o ciberdelincuencial es tratada de manera discreta y anónima.