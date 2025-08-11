Detenido en Burgos por amenazar en un bar con una escopeta y una navaja de grandes dimensiones La Policía Local arresta a un hombre de 48 años que amenazó a varios clientes de un establecimiento hostelero en Gamonal

Agentes de la Policía Local de Burgos detuvieron días atrás a un varón de 48 años de edad que fue identificado tras proferir amenazas graves con una navaja de gran envergadura y un arma de fuego en pleno casco urbano de la ciudad.

Los hechos tuvieron lugar el pasado viernes 8 de agosto, cuando sobre las 22:10 horas se recibió un aviso al teléfono se emergencia 1-1-2, en el que se informaba sobre un incidente ocurrido en un establecimiento de hostelería ubicado en la calle Vitoria, próximo al antiguo barrio de Gamonal, donde un hombre había amenazado gravemente a varios testigos utilizando para ello un arma blanca de grandes dimensiones y lo que, al principio por sus características y forma, parecía una escopeta de caza.

De inmediato, unidades adscritas a Protección Ciudadana –UPC– y Respuesta Rápida –URR– acudieron al lugar, pudiendo tomar declaración a varios testigos que informaron de las características y del itinerario de huida del presunto autor de los hechos, que fue localizado poco después en la calle Candelas deshaciéndose de la navaja, para acto seguido, y al percatarse de la presencia policial, intentar abandonar el lugar.

Ante la gravedad de los hechos y la peligrosidad de las armas descritas por los testigos, los agentes de la Policía Local de Burgos tuvieron que activar el Táser de dotación, sin tener finalmente que realizar descarga.

Una vez controlada la situación e identificado el presunto autor, se localizaron las armas utilizadas en las graves amenazas, una navaja de 40 centímetros de envergadura total y 17 centímetros de hoja, así como una carabina de aire comprimido que se encontraba guardada, en el interior de su funda, en otro establecimiento de hostelería cercano.

Ante tales hechos, las pesquisas realizadas y las armas intervenidas, los agentes de la Policía Local procedieron a la detención de este hombre de 48 años como presunto autor de un delito de amenazas graves.