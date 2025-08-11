BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de una patrulla de la Policía Local de Burgos. BC

Detenido en Burgos por amenazar en un bar con una escopeta y una navaja de grandes dimensiones

La Policía Local arresta a un hombre de 48 años que amenazó a varios clientes de un establecimiento hostelero en Gamonal

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Lunes, 11 de agosto 2025, 14:50

Agentes de la Policía Local de Burgos detuvieron días atrás a un varón de 48 años de edad que fue identificado tras proferir amenazas graves con una navaja de gran envergadura y un arma de fuego en pleno casco urbano de la ciudad.

Los hechos tuvieron lugar el pasado viernes 8 de agosto, cuando sobre las 22:10 horas se recibió un aviso al teléfono se emergencia 1-1-2, en el que se informaba sobre un incidente ocurrido en un establecimiento de hostelería ubicado en la calle Vitoria, próximo al antiguo barrio de Gamonal, donde un hombre había amenazado gravemente a varios testigos utilizando para ello un arma blanca de grandes dimensiones y lo que, al principio por sus características y forma, parecía una escopeta de caza.

De inmediato, unidades adscritas a Protección Ciudadana –UPC– y Respuesta Rápida –URR– acudieron al lugar, pudiendo tomar declaración a varios testigos que informaron de las características y del itinerario de huida del presunto autor de los hechos, que fue localizado poco después en la calle Candelas deshaciéndose de la navaja, para acto seguido, y al percatarse de la presencia policial, intentar abandonar el lugar.

Más sucesos en Burgos

Detienen en Burgos a un ladrón reincidente tras robar perfume valorado en más de 380 euros

Detienen en Burgos a un ladrón reincidente tras robar perfume valorado en más de 380 euros

Agresión con arma blanca en Burgos: un joven es trasladado con heridas en la espalda y el brazo

Agresión con arma blanca en Burgos: un joven es trasladado con heridas en la espalda y el brazo

Arde una vivienda de madrugada en el barrio de Burgos de Villímar

Arde una vivienda de madrugada en el barrio de Burgos de Villímar

Mazas, destornilladores y el cesto del pan para saquear estancos de Burgos en tres minutos

Mazas, destornilladores y el cesto del pan para saquear estancos de Burgos en tres minutos

Ante la gravedad de los hechos y la peligrosidad de las armas descritas por los testigos, los agentes de la Policía Local de Burgos tuvieron que activar el Táser de dotación, sin tener finalmente que realizar descarga.

Una vez controlada la situación e identificado el presunto autor, se localizaron las armas utilizadas en las graves amenazas, una navaja de 40 centímetros de envergadura total y 17 centímetros de hoja, así como una carabina de aire comprimido que se encontraba guardada, en el interior de su funda, en otro establecimiento de hostelería cercano.

Ante tales hechos, las pesquisas realizadas y las armas intervenidas, los agentes de la Policía Local procedieron a la detención de este hombre de 48 años como presunto autor de un delito de amenazas graves.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Todo lo que necesitas saber sobre la Zona de Bajas Emisiones en Burgos
  2. 2 Herido un ciclista al ser atropellado por un coche en una vía verde de Burgos
  3. 3 Agresión con arma blanca en Burgos: un joven es trasladado con heridas en la espalda y el brazo
  4. 4 El pueblo de Burgos que ha inundado sus calles de obras de arte
  5. 5 Dos heridos en la colisión y vuelco de dos coches en Burgos
  6. 6 Una treintena de incendios asola Castilla y León y varios serían provocados
  7. 7 Un motorista resulta herido en un choque con un turismo en Burgos
  8. 8 Burgos, a la cabeza de las zonas de salud donde más pacientes no acuden a las citas médicas
  9. 9 La fotografía como salvavidas: Burgos impulsa un concurso nacional para fomentar la adopción de perros y gatos
  10. 10 Una nueva senda para peatones y ciclistas garantizará la seguridad entre varios pueblos de Burgos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Detenido en Burgos por amenazar en un bar con una escopeta y una navaja de grandes dimensiones

Detenido en Burgos por amenazar en un bar con una escopeta y una navaja de grandes dimensiones