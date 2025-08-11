BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Imagen de archivo de la Policía Local. GIT

Detienen en Burgos a un ladrón reincidente tras robar perfume valorado en más de 380 euros

La Policía Local de Burgos intercepta a un ladrón que cuenta con numerosos antecedentes

Gabriel de la Iglesia

Gabriel de la Iglesia

Burgos

Lunes, 11 de agosto 2025, 12:50

Agentes de la Policía Local de Burgos arrestaron días atrás a un ladrón reincidente que fue identificado e interceptado en pleno centro de la ciudad tras robar perfume valorado en más de 380 euros en un establecimiento comercial.

Los hechos tuvieron lugar el pasado viernes 8 de agosto, cuando la Policía Local recibió un aviso del 1-1-2 en el que se informaba del presunto robo cometido en una perfumería de la calle La Moneda. Al parecer, varias personas estaban intentando seguir al presunto delincuente.

Inmediatamente, el cuerpo municipal desplegó varias patrullas policiales en los alrededores con el objetivo de localizar al supuesto ladrón. Allí, los testigos oculares indicaron a los agentes el camino que había emprendido el sujeto en su huida.

Minutos después, una patrulla lo localizaba en la calle del Tinte, en la misma zona de Burgos. A pesar de que el sospechoso intentó huir a la carrera de los agentes, estos consiguieron interceptarlo escasos metros más allá. En el psoterior cacheo, los efectivos policiales encontraron dos paquetes de perfumes de alta gama valorados en 384,45 euros.

Se trata de un hombre de 45 años de edad que cuenta con un amplio historial delictivo. Según informan fuentes policiales, se le conocen al menos 14 antecedentes por sucesos similares y, de hecho, hace menos de dos semanas fue arrestado en el entorno de la plaza Vega por otro robo.

