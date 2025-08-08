Detectados en Burgos cuatro conductores borrachos en diez días, dos acabaron con el coche volcado Los hechos ocurrieron entre el 25 de julio y el 3 de agosto, en distintos puntos de la provincia. Dos de ellos sufrieron salidas de vía con vuelco, y uno llegó a cuadruplicar la tasa máxima permitida

Imagen de un control de alcoholemia en la provincia de Burgos.

BURGOSconecta Burgos Viernes, 8 de agosto 2025, 12:07

La Guardia Civil ha puesto a disposición judicial a cuatro conductores en la provincia de Burgos que triplicaban la tasa máxima de alcohol permitida. El Subsector de Tráfico ha detectado estos hechos en un lapso de tan solo diez días. En dos de los casos, los implicados sufireron siniestros viales consistentes en salida de vía con posterior vuelco. Uno de los conductores llegó, incluso, a cuadruplicar la tasa legal.

La Guardia Civil del Subsector de Tráfico de Burgos ha instruido diligencias judiciales por cuatro delitos contra la seguridad vial, cometidos entre los días 25 de julio y 3 de agosto, todos ellos relacionados con la conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas.

El más grave

El suceso más grave tuvo lugar en la noche del pasado 25 de julio, cuando se produjo una salida de vía con vuelco en una pista asfaltada encargada de conectar dos localidades de la Bureba.

El conductor, de 68 años, resultó ileso, pero al ser sometido a las pruebas de alcoholemia por una patrulla del Destacamento de Tráfico de Miranda de Ebro, éstas arrojaron resultados de 1,03 mg/l y 1,00 mg/l en aire espirado, cuadruplicando la tasa máxima legal permitida. Consecuencia de ello, fue puesto a disposición judicial como presunto autor de un delito contra la seguridad vial.

Tres positivos más en la provincia

El 31 de julio, a la altura del PK 75,900 de la N-120 se produjo, poco antes de la medianoche, otra salida de vía que causó daños en el vehículo implicado y en la infraestructura viaria. El conductor, de 25 años y sin lesiones, arrojó una tasa de 0,86 mg/l y 0,90 mg/l.

Apenas 24 horas después, en la madrugada del 2 de agosto, otra salida de vía con vuelco tuvo lugar en el PK 3,100 de la carretera BU-200. En este caso el conductor, de 38 años y que sufrió lesiones leves, ofreció tasas de alcohol en aire espirado de 0,83 mg/l y 0,78 mg/l.

Finalmente, el 3 de agosto, durante un dispositivo preventivo desplegado en la carretera BU-200, agentes del Subsector interceptaron un vehículo cuyo único ocupante, un varón de 25 años de edad, mostraba signos evidentes de encontrarse bajo la influencia de bebidas alcohólicas. Una vez hechas las pruebas pertinentes, éstas arrojaron resultados de 0,80 mg/l y 0,82 mg/l.

Por todos los casos descritos, se han instruido diligencias que ya han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente.

Tolerancia cero

La Guardia Civil recuerda que la conducción bajo los efectos del alcohol o las drogas no solo es una infracción grave, sino que también puede acarrear graves consecuencias penales. Este tipo de conductas ponen en riesgo tanto al conductor como al resto de usuarios de la vía.