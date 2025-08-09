Arde una vivienda de madrugada en el barrio de Burgos de Villímar Dos dotaciones de los Bomberos de Burgos acudieron a sofocar las llamas de la casa donde no había nadie en ese momento

Los Bomberos de Burgos durante la intervención en la casa de Villímar.

Aythami Pérez Miguel Burgos Sábado, 9 de agosto 2025, 10:29

Susto de madrugada en Burgos, una casa ha ardido en la noche del sábado 9 de agosto en el barrio de Villímar. Sobre las 0.45 horas se recibió el aviso que informaba de que se había desatado un fuego en una vivienda de este barrio burgalés.

Dos dotaciones de Burgos acudieron al lugar para sofocar las llamas. Precisamente, el incendio comenzó cuando otros compañeros del Parque de Bomberos se encontraban abriendo una puerta para auxiliar a una persona impedida en su domicilio en otro punto de la ciudad.

Actuación de los Bomberos de Burgos en Villímar. Bomberos de Burgos

Las dos dotaciones restantes del parque acudieron al barrio de Villímar para acabar con el incendio. Una autobomba, un vehículo de altura y un furgón auxiliar intervinieron.

Según se informa desde el centro de emergencias 1-1-2 de Castilla y León, la casa se encontraba vacía en ese momento, por lo que no fue necesario movilizar a servicios sanitarios de emergencia.