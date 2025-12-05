De Gamonal a la Plaza Mayor: la Navidad ya ilumina Burgos La ciudad cuenta con más de 600 motivos luminosos, un Belén instalado por Fundación Caja Círculo, dos árboles de gran formato y un espectáculo escénico

La Navidad ya se siente en Burgos. Como en años anteriores, este viernes por la tarde se ha realizado el encendido de las luces en la ciudad, dando el pistoletazo de salida al espíritu navideño de cara a este puente de diciembre.

Por tercer año consecutivo el acto ha empezado en Gamonal antes de extenderse al centro de la ciudad. Este año el Ayuntamiento ha instalado 613 elementos de iluminación repartidos por distintos barrios, calles y plazas. En este barrio han instalado un árbol de 12 metros, similar al que años atrás presidía la Plaza Mayor, y un Belén instalado por Fundación Caja Círculo como novedad de esta edición, según informa Ical.

Gamonal enciende la Navidad de Burgos con un abeto de 12 metros

Burgos ha dado este viernes inicio a una Navidad «tradicional», más que otros años, ha señalado Ayala. Como explicado, se trata de un «arranque simbólico de la iluminación» que desde el barrio de Gamonal llega al centro.

Iluminación de Navidad en la Plaza Mayor de Burgos.

Así lo ha expresado durante un acto que ha reunido a vecinos, autoridades y grupos de danza tradicional. El pino de 12 metros instalado en la plaza —el mismo que años atrás ocupaba la Plaza Mayor— ha vuelto a ser el protagonista de una celebración «más tradicional», en la que también han participado las reinas de las fiestas y varios ediles del equipo de Gobierno y de la oposición. Como novedad, este año el barrio cuenta con un Nacimiento instalado por Fundación Círculo.

Cientos de personas se han congregado en la calle Francisco Grandmontagne para dar la bienvenida a los festejos que la alcaldesa quiere que lleguen a toda la ciudadanía y los foráneos que quieran contemplar una ambientación «especialmente cuidada». Por eso la alcaldesa entiende que la Navidad burgalesa es especialmente bonita, marcada por un gusto clásico y «pensada para todos, especialmente para los niños».

Espectáculo en la Plaza Mayor

Tras la inauguración de la iluminación, la comitiva se ha trasladado al centro de Burgos, a las 19:30 horas, donde se ha celebrado un espectáculo de luz, sonido y danza creado por Molécula Scenica y El Carromato, que además han realizado un pasacalles por diferentes vías del centro. El gran pino de la Plaza Mayor y el bosque decorativo que lo acompaña, diseñados un año más por Flojabur, volverán a ser uno de los principales atractivos.

La alcaldesa ha explicado que este año, la programación infantil se concentrará en el Palacio de Castilfalé, donde familias y niños podrán disfrutar de actividades navideñas durante todas las fiestas.

De lo que no podrán disfrutar los burgaleses es del gran espectáculo en la catedral, como otros años porque se no se ha llegado a tiempo con la contratación.

