Las diez noticias imprescindibles de Burgos este viernes 5 de diciembre El gran elemento decorativo que no tendrá Burgos esta Navidad, el panettone que está entre los diez mejores del mundo y el vandalismo que divide a los vecinos de un pueblo, entre lo más leído de la jornada

Viernes, 5 de diciembre 2025

1 Decoración navideña Burgos se queda sin el gran elemento decorativo de Navidad este año

Los grandes elementos decorativos, que han atraído a miles de personas otros años para ver la Navidad de Burgos, no han encontrado hueco en la temporada 2025/2026. La portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento, Andrea Ballesteros, ha informado de que este año la capital no contará con un gran elemento decorativo como ha ocurrido en anteriores ediciones.

2 Gastronomía El panettone de Burgos «como una catedral» que está entre los diez mejores del mundo

A la sombra de la catedral de Burgos, donde el frío afila el aire y parece hecho a medida para la masa madre, ha aterrizado Marea Bread, la panadería artesana que en los últimos años ha revolucionado Madrid y que ahora abre su segundo obrador en la capital burgalesa. Tras cinco años de trayectoria, una colección de premios y un panettone que ha conquistado a los jueces de medio mundo, su fundador ha decidido apostar por Burgos.

3 Polémica vecinal El vandalismo que divide a los vecinos de un pueblo de Burgos

Pintadas en paredes y puertas de algunas casas, clavos para pinchar ruedas e incluso taponar con pegamento en cerraduras de edificios municipales. Son algunos de los actos vandálicos que se vienen repitiendo en Fuentelcésped desde el pasado 2023 cuando, según fuentes de este pueblo de Burgos, empezaron a reiterarse estos problemas.

4 Gastronomía Los platos de Burgos que recomienda National Geographic para viajar con el paladar

La conocida revista National Geographic ha señalado los productos y platos que no pueden faltar en ningún viaje a Burgos. Con una gastronomía marcada por siglos de tradición y una geografía que moldea sus sabores, la provincia se revela como un destino imprescindible para los amantes de la buena mesa.

5 Reconocimiento Un médico de Burgos, segundo mejor de España como cirujano oral y maxilofacial

El doctor Joel Joshi Otero, especialista en Cirugía Oral y Maxilofacial en el Hospital Recoletas de Burgos y en el Centro Médico Recoletas Salud Virgen del Manzano, ha sido acreditado como el segundo médico más valorado de España en la especialidad Cirugía Oral y Maxilofacial. Así se ha dado a conocer durante la entrega de los Premios 'Doctoralia Awards', que reconocen a los profesionales sanitarios más destacados de las distintas especialidades de España.

6 Sucesos Detenida por robar material de obra y juegos de llaves de una furgoneta en Burgos

Una mujer ha sido detenida en la provincia de Burgos tras robar con fuerza, presuntamente, material de obra de una furgoneta y varios juegos de llaves. El suceso ocurrió en Las Merindades y la detenida, de 46 años, está acusada de un delito de robo con fuerza en interior de vehículo.

7 Copa del Rey Un golazo de Mario González decide el pase del Burgos CF en la prórroga

El Burgos CF estará el martes en el sorteo de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey tras eliminar al Real Zaragoza con un gran gol de Mario González en las postrimerías de la prórroga, cuando ya se vislumbraban los penaltis. Fue la resolución de un encuentro jugado bajo la lluvia, muy parejo y con pocas ocasiones.

8 Medio Ambiente A disposición judicial los responsables de una fábrica por un vertido tóxico que mató decenas de peces en Miranda de Ebro

Detenidas y puestas a disposición judicial dos personas de 38 y 45 años como presuntas autoras de un delito contra los recursos naturales, tras una investigación del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil.

9 Obras El problema de las filtraciones en el cementerio de Burgos toca su fin: las obras de drenaje empezarán en 2026

Los problemas de filtraciones de agua que sufre el cementerio de San José en Burgos están próximos solucionarse. El Ayuntamiento aprobaba hace unas semanas el plan de obras de drenaje del camposanto. Se trata de un proyecto de 1,15 millones de euros, que se va a desarrollar a lo largo del primer semestre de 2026.

10 Cultura La película rodada en Burgos y de «emociones sobrenaturales» que se estrena con éxito en México

Una película rodada varios puntos de la provincia de Burgos ha sido reconocida y proyectada en México.

Se trata de 'Nos veremos esta noche, mi amor', del director Paco Arasanz y que tiene como actor al burgalés Sergio María.

