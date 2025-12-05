El particular edificio de Burgos que abre sus puertas este puente El Palacio de la Isla organiza tres jornadas de puertas abiertas para conocer el edificio y la labor del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua

El Instituto Castellano y Leonés de la Lengua programa durante el puente festivo de diciembre tres jornadas de puertas abiertas a su sede, el Palacio de la Isla de Burgos, los días 6, 7 y 8 de diciembre, que incluye un horario especial ampliado durante las tres jornadas. Con esta propuesta divulgativa se pretende dar a conocer la abundante historia de este edificio emblemático de la capital burgalesa y el trabajo de investigación y divulgación que realiza la institución en el ámbito de la investigación de los orígenes del español y de divulgación literaria. La institución mantiene el sábado, 6 de diciembre, la visita guiada al edificio, a las 12:00 horas.

El Palacio de la Isla de Burgos ofrece en la actualidad al visitante las exposiciones 'In custodia verbi. Bendita la locura de la piedra', proyecto escultórico del artista burgalés Alberto Bañuelos, que toma como punto de partida cantos rodados, alabastro y bolos graníticos y la muestra itinerante 'Palabras Panhispánicas', desarrollada conjuntamente con la Asociación de Academias de la Lengua (ASALE), que representa un recorrido por la riqueza del español a través de las voces y expresiones que dan forma a la vida cotidiana de millones de personas en los distintos países hispanohablantes, así como en Filipinas y Guinea Ecuatorial.

La oferta cultural que presenta en su sede el Palacio de la Isla incluye 'El almanaque del presente', el proyecto del artista vallisoletano Rafael Lamata; se trata de una invitación a la reflexión durante unos minutos al día a través de un almanaque participativo. El Aula Artesa ofrece una muestra de documentos originales de la revista de poesía vanguardista y experimental burgalesa Artesa, dirigida por el escritor Antonio L. Bouza. El 'Aula de los Orígenes del Español' presenta una selección de ediciones facsímiles vinculadas al periodo de orígenes y 'La Torre Encantada' es una aproximación artística al mundo onírico del poeta leonés Adolfo Alonso Ares. En los jardines, 'Galaxia Crítica' recuerda a los escritores ganadores del 'Premio de la Crítica de Castilla y León' que convoca esta institución. De forma complementaria, el edificio ofrece información de la historia del inmueble a través de un código QR del sitio web www.ilcyl.com/visita que se encuentra disponible en distintos emplazamientos del edificio

