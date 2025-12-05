El Ayuntamiento pagará el 70% del importe de los bonos a los comercios la semana que viene Después de varios trámites administrativos con la empresa concesionaria de la plataforma y de la comercialización, ha quedado cerrado el reconocimiento de los avales a los negocios de Burgos

Julio César Rico Burgos Viernes, 5 de diciembre 2025, 13:39

Los comercios adheridos a los bonos de consumo del Ayuntamiento de Burgos van a recibir el 70% de sus ventas, prometido por el Consistorio, la semana que viene. Así lo ha anunciado el concejal Desarrollo Económico e Innovación del Ayuntamiento de Burgos, César Barriada.

El edil ha precisado que el Ayuntamiento ya he recibido este pasado jueves la documentación relativa a los poderes necesarios que lleven a reconocer las firmas de los avances. Este procedimiento administrativo se conoce con el nombre jurídico de bastanteo.

Barriada ha apuntado que este requisito era previo y necesario para que el Consistorio pudiera librar los fondos necesarios a los comercios de Burgos. Se trata de cantidades ya vendidas por los negocios en esta campaña, que lleva ya dos semanas en funcionamiento. En los últimos días varios comerciantes se han mostrado molestos e incluso han amenazado con no aceptar bonos debido a que no habían cobrado el 70% prometido por el Ayuntamiento de Burgos.

Respecto a los bonos al consumo, Barriada también ha confirmado que el borrador del presupuesto de 2026 incluye una partida de 360.000 euros para la «dinamización del comercio», que se completará con una modificación de crédito hasta alcanzar 1,5 millones de euros comprometidos por la alcaldesa Cristina Ayala.

Ayuda de Consumo

Barriada también ha indicado que el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha concedido una ayuda de 135.668 euros a la Junta Arbitral de Consumo de Burgos. El concejal lo considera un premio al «gran trabajo» que realiza le entidad dependiente del Ayuntamiento de la capital.

Barriada ha apuntado que esta ayuda es «la más alta entre las 33 que se han presentado» y está por encima de ciudades como Terrassa, que se lleva 84.000 euros o Alicante, con 79.000 euros. También se han detallado los importes obtenidos por otras localidades de la Comunidad, como León (47.612), Ávila (22.880), Salamanca (28.000), Soria (16.000) o Valladolid (38.000).

La Junta Arbitral de Consumo de Burgos es el ente que gestiona en el Ayuntamiento el sistema extrajudicial de resolución de conflictos específico para los problemas entre los consumidores y las empresas o profesionales. Se le otorga una relevancia especial, ya que tiene carácter vinculante y ejecutivo para ambas partes. Uno de los brazos de esta entidad es la Oficina Municipal de Información al Consumidor (Omic), que está en la actualidad en proceso de nombrar un nuevo director por concurrencia competitiva.

Mercado navideño

La Comisión de Desarrollo Económico e Innovación del Ayuntamiento de Burgos ha dado cuenta también de la puesta en marcha del Mercado Navideño, organizado por Coarte, y que alcanza la edición número 28. Esta abierto desde el 29 de noviembre en los andenes del paseo del Espolón y el paseo Marceliano Santamaría.

En esta edición hay 26 expositores de los que 23 corresponden a artesanía y tres al ámbito de la alimentación. Reúne a doce artistas de fuera de la ciudad, de los cuales uno de ellos proviene de Francia, junto a otros 14 locales. El Ayuntamiento de Burgos realiza una aportación de 13.215 euros y estará abierto hasta el próximo día 5 de enero.

