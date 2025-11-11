Bonos consumo Burgos 2025: cómo conseguirlos y dónde gastarlos 535 establecimientos comerciales y hosteleros burgaleses se han adherido a la campaña. Los bonos podrán utilizarse del 12 de noviembre al 10 de diciembre

Imagen de archivo de campaña de bonos al consumo en Burgos.

Adrián Miguel Ruiz Burgos Martes, 11 de noviembre 2025, 19:55 Comenta Compartir

La campaña de bonos al consumo en Burgos de este 2025 está a punto de arrancar. Este miércoles 12 de noviembre ya se pueden adquirir a través de la plataforma habilitada, como cada año, para tal fin y las bases con las condiciones para poder comprarlos y canjearlos ya se han hecho públicas.

Este año son 535 establecimientos adheridos a la campaña, diez más que en 2024, entre comercios de todo tipo y locales de hostelería. Esta campaña, nacida en 2023, se prolongará hasta el 10 de diciembre, con un periodo de extensión que durará hasta el 17, incluido este.

Estas son las condiciones que tienes que cumplir para poder disfrutar de los bonos

Estar empadronado en el término municipal de Burgos.

Tener cumplidos 18 años o más antes del 12 de noviembre de este año.

Mantener el derecho a obtener subvenciones o ayudas públicas.

Encontrarse al corriente de las obligaciones con la Hacienda Municipal, la Tesorería de la Seguridad Social y la Agencia Tributaria.

Cumplir todos los requisitos establecidos.

A la hora de obtener los bonos, los ciudadanos deberán rellenar un formulario, presentar su DNI y una dirección de correo electrónico a la que se enviarán los mismos. Cada correo solo podrá utilizarse para dos personas. En el momento de la solicitud, no será necesario realizar ningún pago: se hará todo en tienda. Cada persona podrá recibir hasta 18 bonos: 12 de comercio minorista y 6 de hostelería.

Los bonos son individuales, por lo que solo podrá disfrutar de cada bono la persona cuyo NIF, o número del DNI en caso de ser español, aparezca en los mismos. Los que usen los bonos pueden ser sometidos a controles que certifiquen que es el dueño de los mismos. Esta ayuda promovida por el Ayuntamiento de Burgos es compatible con otras que tengan una finalidad simple y con las concedidas desde otras administraciones.

Cómo se utilizan los bonos al consumo

Si quiere hacer uso del bono como método de pago una vez lo tenga disponible, tendrá que realizar una compra que suponga el doble del valor del mismo. Cada uno puede usar los bonos que sean necesarios hasta que los agote en una misma compra, sin acumular los que sean de otras personas.

A la hora de realizar el pago, se deberán presentar los bonos necesarios y pagará el resto del importe en efectivo. El consumidor también deberá mostrar el DNI para verificar que los mismos pertenecen a la persona que paga. Con estas ayudas se puede adquirir cualquier cosa de los establecimientos que participen en la campaña, con la excepción de tarjetas regalo, vales, bonos o similares.

Posibles castigos si no se hace un buen uso de los bonos

Situaciones castigadas por el Ayuntamiento de Burgos con respecto al uso de bonos: Obtener los mismos o adherir un establecimiento falseando las condiciones requeridas u ocultando aquellas que lo hubieran impedido.

No colaborar, resistirse o negarse a las actividades de control y comprobación.

Hacer un uso fraudulento de los bonos.

Incumplir cualquiera de las obligaciones impuestas recogidas en las bases.

El Ayuntamiento de Burgos controlará que tanto los usuarios como los establecimientos hagan un buen uso de los bonos, y podría reclamar el importe de las cantidades percibidas por los mismos y también la exclusión del programa de ayudas.