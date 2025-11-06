El nuevo supermercado que ya tiene fecha de apertura en el centro de Burgos La cadena española instalará su nuevo establecimiento en el número 3 de la calle San Juan, un espacio vacío desde 2021

Burgos sumará en noviembre un nuevo punto de venta de la cadena PrimaPrix. La firma, especializada en productos de marca a precio rebajado, inaugurará su cuarto supermercado en la capital el próximo 20 de noviembre, en el número 3 de la calle San Juan, pleno centro de la ciudad.

Con esta apertura, la empresa amplía su red en Burgos, donde ya opera en Gamonal (calles Vitoria, número 163 y Federico García Lorca, número 7, dicho local cerrado temporalmente) y en la zona sur, en calle Miranda, número 14.

El nuevo local ocupa los bajos de un edificio rehabilitado en 2021 que, desde entonces, no había tenido actividad comercial. El inmueble, situado junto al restaurante de Ricardo Temiño, que trasladó su proyecto a este edificio en 2022, se mantenía vacío hasta ahora. La llegada de PrimaPrix pone fin a ese paréntesis y refuerza la presencia de la marca en una de las arterias más transitadas del centro burgalés.

Con su llegada, PrimaPrix se suma a la oleada de aperturas y cierres que en los últimos meses está viviendo el centro de Burgos, donde han abierto nuevos locales de moda, como la marca Morgan y pequeños espacios gastronómicos, como Galletanas.

A pesar de los esfuerzos del comercio local por mantener su presencia en una zona marcada por la competencia de grandes cadenas y el cambio en los hábitos de consumo, la calle San Juan y su entorno parecen recuperar poco a poco la actividad comercial perdida en los últimos meses, tras el cierre de establecimientos como Tacones o Vísteme.

¿Cuándo será la inauguración?

La inauguración del 20 de noviembre contará con una promoción de apertura que se prolongará los días, 20 y 22 de noviembre, los clientes recibirán una botella de vino Cabernet Sauvignon de Faustino Rivero Ulecia como obsequio por sus compras.

Esta cadena española, nació en Madrid en 2015. En menos de una década ha alcanzado las 260 tiendas y 2.000 empleados en todo el país. Su modelo se basa en adquirir excedentes y oportunidades de stock de grandes marcas internacionales, productos sobrantes de promociones, lanzamientos o diferencias de precios entre países, para venderlos a precios reducidos en Burgos y en diferentes partes del mundo.

Con esta nueva apertura, la firma consolida su presencia en Burgos y se suma al proceso de revitalización comercial del entorno de San Juan, que en los últimos años ha visto cómo varios locales volvían a abrir sus puertas tras un largo periodo de inactividad.

