El nuevo supermercado que abre sus puertas en Burgos El local de El Corte Inglés, inactivo desde 2022, volverá a abrir tras una completa remodelación

Natalia Sáez Ursúa Burgos Miércoles, 13 de agosto 2025, 18:15

Burgos se prepara para recuperar uno de sus puntos comerciales históricos. El supermercado de El Corte Inglés, ubicado en la calle Vitoria, ultima su transformación de cara a una próxima reapertura, aunque la fecha exacta todavía no ha sido anunciada oficialmente.

En la fachada del local, cerrado desde 2022, ya puede verse el anuncio que confirma la remodelación: «Estamos trabajando en mejorar la tienda para ti. Próxima apertura». Desde hace meses, las obras de rehabilitación han sido evidentes para los vecinos del edificio, quienes fueron avisados de la ocupación temporal de algunos de sus garajes debido a los trabajos.

Durante este tiempo, numerosos operarios han pasado por las instalaciones, protegiendo los vehículos con plásticos para evitar daños o acumulación de suciedad. Con esta nueva apertura, la capital burgalesa se suma a las ciudades que cuentan con este formato de tienda. En Castilla y León, únicamente Valladolid, Salamanca y León disponen de él.

Un cierre que marcó época

La cadena de El Corte Inglés, que durante años formó parte del entramado comercial de la ciudad, cesó su actividad cuando trasladó su oferta al centro comercial Parque Burgos, dentro de un plan de unificación que incluyó el cierre de otro de sus espacios más emblemáticos, la tienda de la calle La Moneda.

El 9 de mayo de 2022, la compañía bajó la persiana de forma definitiva a este local, que había abierto sus puertas el 1 de octubre de 1980 como Galerías Preciados. Con 2.000 metros cuadrados repartidos en seis plantas, sus escaleras mecánicas, su variada oferta comercial y su ubicación privilegiada lo convirtieron en un referente para varias generaciones de burgaleses y todo ello a escasos metros de la plaza Mayor de Burgos.

Tras la absorción de Galerías Preciados por El Corte Inglés, el local mantuvo su relevancia hasta que, en sus últimos meses, su actividad se redujo únicamente a las secciones de perfumería, ubicada en la calle Vitoria y joyería, en calle La Moneda.

El traslado de estas últimas áreas a Parque Burgos se completó entre el 15 y el 20 de mayo de 2022, aprovechando el mayor espacio del nuevo centro para ampliar la oferta.

Regreso al centro

Aunque el regreso a la calle Vitoria no supone la recuperación de toda la estructura comercial de antaño, sí marca un nuevo capítulo para El Corte Inglés en la capital burgalesa. El ritmo de las obras y el anuncio ya visible en el local invitan a pensar que la espera no será muy larga y que, en poco tiempo, los burgaleses volverán a cruzar sus puertas para realizar sus compras en este punto.