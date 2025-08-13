El Ayuntamiento de Burgos comprará otras cinco parcelas del pueblo antiguo de Gamonal De los 500.000 euros previstos, solo gastará 300.000 para adquirir las cinco parcelas ofertadas por los propietarios. El resto se empleará en comprar más suelo o incorporarlo a remanentes

Julio César Rico Burgos Miércoles, 13 de agosto 2025, 12:37 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Burgos ha recibido cinco ofertas por parte de propietarios de parcelas del pueblo de antiguo de Gamonal para enajenarlas, y que el Ayuntamiento las compre para construir vivienda joven.

El presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Burgos, Juan Manuel Manso, ha detallado que las operaciones se van a cerrar por un total de 229.269 euros y han quedado otros 200.000 reservados para posibles compras también en Gamonal, o para incorporarlo a remanentes.

De esta forma, se completará el 60% del presupuesto planteado por el Ayuntamiento para el segundo proceso de compra de parcelas en Gamonal.

En total son 1.245 metros cuadrados que pasarán a formar parte del Patrimonio Municipal de Suelo (PMS). Unas parcelas que se adquieran mediante este concurso para destinarlas a fines públicos y de interés social que redunden en la recuperación económica y social de ese entorno y contribuyan a su rehabilitación. Así, la intención del Ayuntamiento de Burgos es hacer apartamentos para jóvenes, con un máximo 70 metros cuadrados por vivienda.

Estas cinco ofertas presentadas por los particulares del pueblo antiguo de Gamonal ahora deben de pasar por el veredicto técnico en la Gerencia de Urbanismo, para comprobar que reúnen todos los requisitos para su enajenación. El tipo de licitación fijado como importe máximo era de 254,61 euros el metro cuadrado, que no se ha completado en todas las ofertas.

Las cinco ofertas se resumen en una primera de 207 metros cuadrados de edificabilidad y al precio base de la licitación por metro cuadrado, en total 52.704,27 euros;. la segunda era de 342 metros cuadrados también al precio base, lo que implica 87.076,62 euros; la tercera tiene 261 metros cuadrados y una oferta «al precio más barato de los posibles, 229,15 euros», lo cual supone 59.808,15 de desembolso; la cuarta es de 249 metros cuadrados y ha sido ofertada también al precio más barato de los posibles, 229,15, lo cual supone 57.058,35. Y la, quinta es de 186 metros cuadrados, también al mismo precio metro y un valor de 42.621,90 euros.

Ahora quedan dos pasos por realizar para concluir este proceso. Por un lado, ha explicado Manso, comprobar que «todo es correcto a través de un informe de los técnicos municipales; y una vez hecho, se procederá a escriturar las parcelas a nombre del municipio, un proceso que puede «llevar varios meses», a juicio del edil.

En el caso de que haya quedado algún solar intermedio, el Ayuntamiento de Burgos puede negociar con el propietario, y si la compra interesa, el Consistorio la hará. Los 200.000 euros no gastados podrían ir orientados a esas futuras compras; si no se concreta en nada, irán a remanente tesorería.

Temas

Urbanismo