Lugar tras el que se ubican estas instalaciones en desuso. BC

El Ayuntamiento de Burgos plantea mejorar las antiguas boleras en Capiscol

La idea es ajardinar la zona, que se encuentra en mal estado, colocando cenadores y bancos y haciendo una pintura decorativa en el muro de la Deportiva

Julio César Rico

Burgos

Lunes, 11 de agosto 2025, 12:12

El Ayuntamiento de Burgos tiene un plan para adecentar y urbanizar las antiguas boleras municipales ubicadas en el barrio de Capiscol, entre la Ciudad Deportiva Militar y la calle Villafranca. La idea del Consistorio pasa por ubicar una zona de elementos «biosaludables, con unos cenadores, unos bancos y ajardinar toda la parcela». Además, tal y como ha indicado el concejal de Medio Ambiente, Carlos Niño, también se limpiará el cauce molinar que circula junto a las antiguas boleras.

Se trata, en total, de una parcela de 1.324 metros cuadrados. El proyecto cuenta con un presupuesto de 12.725 euros. Además del ajardinamiento, se ha pedido a la Ciudad Deportiva todos los permisos para realizar una pintura decorativa en la pared que delimita el futuro parque y las instalaciones militares.

En la actualidad, ha recordado en concejal, ya existe un parque infantil en el entorno, por lo que el plan previsto va a complementarlo. Esta actuación forma parte del plan de embellecimiento de la ciudad y retirada de pinturas vandálicas, solo en este sitio, «sino en muchas zonas» de la ciudad, como ha indicado Niño.

El plan implicará la retirada del arbolado que se encuentre «en mal estado» y la plantación de los árboles nuevos. Se aprovechará la masa arbórea actual poner «mesas y bancos» y una zona de elementos biosaludables, similares a los de otras zonas de Burgos. En el cauce molinar se construirá una «pequeña escollera de piedra» para evitar posibles desbordes y para mejorar visualmente este tramo fluvial.

Bancos y papeleras

Niño también ha informado de una acción que ha sido muy reclamada por la vecindad y por algunos distritos, como es la colocación de bancos en diferentes calles de la ciudad. En concreto, se han puesto 101 bancos, tras la petición recibida por el Área de Medio Ambiente, en todos los distritos de la ciudad. Niño ha indicado que se van a «atender otras peticiones» que se han solicitado.

El concejal ha señalado también que las peticiones se han recibido de «forma indirecta y también se han atendido», ha puntualizado, en una campaña abierta a aquellas «zonas o distritos que necesiten más bancos o vean que faltan».

El área de Niño también ha precisado que se han recibido peticiones de papeleras, pero en «menor número»; y las que se han podido poner se han colocado y siguen «abiertos a más peticiones».

