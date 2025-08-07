BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Interior del polideportivo El Plantío. SPB-Borja B. Hojas

Goteras en El Plantío: 1,8 millones para reparar la cubierta del polideportivo de Burgos

Las goteras son el principal problema a subsanar. Se espera que las obras arranquen cuanto antes y se alarguen entre ocho meses y un año

Julio César Rico

Julio César Rico

Burgos

Jueves, 7 de agosto 2025, 19:46

El Ayuntamiento de Burgos reparará la cubierta del polideportivo de El Plantío, una instalación en la que disputan sus partidos los equipos de Primera FEB, Baloncesto Tizona, y de División de Honor Plata de Balonmano, CB Burgos UBU San Pablo. Según se ha confirmado en la sesión de Junta de Gobierno, se ha aprobado esta reparación, los pliegos saldrá por un valor de 1.785.776 euros.

El alcalde en funciones, Juan manuel Manso, ha recordado que los problemas a subsanar son las «goteras y las actuaciones en la cubierta», que es la mayor parte de la obra. La idea es que se empiecen las obras antes de que acabe el año y se estima que los trabajos duren entre «ocho meses y un año».

Nuevas oficinas para el Servicio de Movilidad

La Junta de Gobierno de Burgos ha aprobado también el proyecto de reforma de la sede del Servicio Municipalizado de Accesibilidad, Movilidad y Transportes de la plaza de la Virgen del Manzano, que cuenta con un presupuesto de 329.238 euros. Se realizarán unas nuevas «oficinas y despachos y además se mejorará la climatización».

En la misma sesión se ha aprobado el proyecto básico y de ejecución para la restauración y consolidación de la cara interna de los lienzos 3, 4 y 5 de la Muralla de la ciudad y sus cubos correspondientes. El presupuesto asciende a los 709.938 euros. Según Manso, se trata de la parte correspondiente a la puerta de Judería y la torre de doña Lambra, donde hubo desprendimientos recientemente.

