Zonas verdes secas y mal ejecutadas: el PSOE de Burgos critica la recepción del parque Félix La concejala socialista Virginia Escudero califica la situación como un «auténtico secarral» y critica duramente tanto la ejecución como la gestión posterior del proyecto

BURGOSconecta Burgos Jueves, 7 de agosto 2025, 13:52 Comenta Compartir

Poco más de seis meses después de su inauguración oficial, el parque Félix Rodríguez de la Fuente presenta importantes deficiencias en su remodelación, especialmente en las zonas verdes, según ha denunciado el grupo municipal socialista. La concejala Virginia Escudero califica la situación como un «auténtico secarral» y critica duramente tanto la ejecución como la gestión posterior del proyecto.

A pesar del deterioro evidente de las áreas ajardinadas, con césped seco y problemas de riego, el equipo de Gobierno municipal recibió la obra conforme, lo que ahora impide una reclamación directa a la empresa ejecutora. «Lo que no se entiende es que, después de haber recibido la obra de conformidad, pretendas reclamar por un problema que ya existía cuando diste el visto bueno», subraya Escudero.

La situación se complica, además, por la falta de coordinación entre áreas municipales. Según la edil socialista, «dos concejalías se reparten responsabilidades mientras sus responsables políticos miran hacia otro lado». Esta desorganización ha provocado que la empresa encargada del mantenimiento de parques y jardines no esté actuando actualmente en la zona, a la espera de una posible resolución administrativa.

Los vecinos de la zona llevan meses detectando fallos en la ejecución de la obra, que se adjudicó durante el mandato anterior. «La alcaldesa trató de vender el proyecto como propio, pero en realidad lo heredó del anterior equipo de Gobierno. Y como vemos, lo ha ejecutado mal», concluye Escudero.