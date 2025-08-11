Todo lo que necesitas saber sobre la Zona de Bajas Emisiones en Burgos A partir de este mes de agosto entra en vigor esta medida que abarca medio millón de metros cuadrados alrededor de 98 calles del centro de la ciudad

Adrián Miguel Ruiz Burgos Lunes, 11 de agosto 2025, 07:01 Comenta Compartir

Ha llegado el momento, tras meses de preparación y obras, la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) se ha instaurado en Burgos. Después de su implantación en Valladolid el pasado mes de julio, la capital burgalesa se convierte en la segunda ciudad de Castilla y León en la que se establece esta normativa.

En Burgos, el área en la que entrarán en vigor estas restricciones abarca un total de 98 calles repartidas por el centro de la ciudad. Esto equivale a una superficie total de 500.000 metros cuadrados. En total existirán 31 puntos de control con 36 cámaras capaces de leer matrículas en 39 carriles.

La colocación de estos postes y controles ha supuesto un gasto de 3,5 millones de euros que el Ayuntamiento tendrá que pagar íntegramente tras perder el acceso a los fondos europeos.

Vehículos que pueden circular por la ZBE

La circulación de los diferentes medios de transporte, además de su estacionamiento, viene regulada por la clasificación de los vehículos por su potencial contaminante que establece el Reglamento General de Vehículos. Esto quiere decir que tendrán acceso a la ZBE todos los coches con distintivo ambiental (categorías 0 Emisiones, ECO, C y B) y los que estén catalogados como históricos, que son aquellos vehículos con más de 30 años desde su primera matriculación o fabricación y que mantengan su estado original, es decir, que no presenten modificaciones importantes.

También podrán entrar otro tipo de vehículos como bicicletas o patinetes eléctricos. De igual modo, son aptos para hacerlo aquellos que estén domiciliados en calles pertenecientes a esta área en el Registro de Vehículos de la DGT, ya se desplacen en su vehículo propio o en uno de alquiler o sustitución. Podrán a su vez acceder aquellos que vayan a hacer uso de los parkings subterráneos de la zona, taxis o servicios equivalentes y autobuses.

Multas en la ZBE

Aunque la zona de bajas emisiones entra en rigor este mes de agosto, no será hasta el próximo año 2027 cuando se empezará a multar por incumplir la normativa de la misma. De esta manera, se da un margen a los habitantes de la zona para que se vayan acostumbrando a la normativa de la misma.

Por lo tanto, desde el momento en que se instaure hasta tal fecha, solo se darán advertencias a los conductores, un documento informativo de la infracción cometida. Sin embargo, una vez pasado este punto, las sanciones por no respetar la reglamentación de esta área pueden ascender hasta los 200 euros dependiendo de la infracción.

Ampliar Coche con la pegatina del distintivo ambiental. EFE/Víctor Ocaña ¿Dónde conseguir la pegatina de la DGT? La pegatina con el distintivo ambiental se puede adquirir en varios puntos, una vez comprobado que tiene derecho a un distintivo ambiental. La compra, que tiene un coste de unos cinco euros, se puede realizar en las oficinas de Correos, en las red de talleres de la Confederación Española de talleres y otras redes de talleres autorizados, gestores administrativos, en el Instituto de Estudios de Automoción, en los estancos autorizados y, para el caso de flotas, se puede obtener a través de la asociación Ganvam. En la página web de la Dirección General de Tráfico se puede consultar online si el vehículo tiene derecho a un distintivo ambiental.