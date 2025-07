Burgos ultima la Zona de Bajas Emisiones con paneles y cámaras

Julio César Rico Burgos Martes, 1 de julio 2025, 07:28 Comenta Compartir

Valladolid es la primera ciudad de Castilla y León en implantar la zona de bajas emisiones el 1 de julio. Burgos afronta el 3 de agosto esa misma implementación y se convertirá en la segunda ciudad de la comunidad con la implantación de una almendra central en la que estará restringido el tráfico rodado. En la ciudad burgalesa serán 98 calles y una extensión de casi medio millón de metros cuadrados que será efectiva el día 3 de agosto, según el plazo que daba este mismo mes de enero el equipo de Gobierno.

Para esa fecha está previsto que estén terminadas todas las obras de instalación de los reguladores de la circulación y de los puntos de control. La empresa Etralux está terminado de colocar los postes y las tabletas informativas en las calles de acceso a la almendra central de Burgos por un importe de 3,5 millones de euros. Una cantidad que tendrá que asumir de manera íntegra el Ayuntamiento de Burgos, después de dar por perdidos los 2,6 millones de euros de fondos europeos por el incumplimiento de los plazos.

A lo largo de los meses de abril y mayo se han ido colocando los reguladores de tráfico y los 31 puntos de control que contempla el proyecto de obras. Los reguladores de tráfico son equipos que van a permitir la ordenar el paso de vehículos favoreciendo la prioridad de autobuses y taxis o del flujo personal sobre el resto de tráficos.

Estos 31 puntos de control de tráfico se complementan con 36 cámaras para controlar toda la circulación; unos elementos que van a ser capaces de leer las matrículas de los vehículos para determinar si están circulando por donde deben. Toda la información de las cámaras de lectura se va a coordinar desde la sala de operaciones de Policía Local en un centro de control y operaciones de la zona de bajas emisiones, que tendrá una visión directa de todos los puntos de control, así como de los tráficos del perímetro de la zona restringida.

Por las 98 calles podrán entrar todos los vehículos con distintivo ambiental 'B' 'C', 'Eco' y 'cero'. También los automóviles que, aun no teniendo etiqueta, vayan estacionar en un aparcamiento subterráneo de la ciudad, así como los de los residentes empadronados en el perímetro. También van a poder pasar los transportes de viajeros como taxis o buses, o el transporte de mercancías de gran o pequeño formato y quienes accedan a los talleres del interior de la zona.

Sin etiqueta

El número de vehículos que maneja el Ayuntamiento de Burgos -con datos de la Dirección General de Tráfico- que no cuenta con etiqueta ronda los 29.000. de ellos, un tercio son turismos y superan los 25 años de antigüedad, lo mismo que las camionetas y los autobuses y camiones. Con etiqueta B y C, en la ciudad hay 73.000 vehículos, que sí pueden circular por esta ZBE.

Tras la publicación de la ordenanza, de las 41 alegaciones que se presentaron solo se estimó una planteada por la Asociación de Empresarios de Automoción de Burgos, entendiendo que desde el punto de vista tanto técnico como jurídico estaba debidamente fundamentada. Consiste en el permiso de entrada de grúas de remolque en caso de avería de vehículos.

Una vez que entre en funcionamiento la ZBE, los primeros meses no tendrá sanciones, pero sí advertencias. No se multará a los conductores cuyos vehículos no tengan la etiqueta ambiental (a partir de la B). Una vez transcurra la moratoria, la multa puede ascender a un máximo de 200 euros.

¿Cómo saber si puedo entrar?

Aunque la ZBE de Burgos ha quedado muy descafeinada y los primeros meses van a entrar todos los vehículos, cuando en un futuro no sea así, el Ayuntamiento de Burgos deberá de implementar las herramientas que sean precisas para dar la información más exacta al conductor.

La ciudad de Valladolid ha puesto en marcha, como otras ciudades del entorno, una herramienta informática muy sencilla para consultar quién puede y quien no entrar en su ZBE; se trata de una web que ofrece toda la información necesaria para el usuario de un vehículo.