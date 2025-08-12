Burgos cambiará la norma de los espacios privados de uso público para facilitar su mantenimiento Tanto los tribunales de justicia como el Procurador del Común han instado a la administración local en varias ocasiones para que coopere con las comunidades de vecinos

En los portales de una zona de Burgos se reivindica la mejora de la plaza que es particular de uso público.

Julio César Rico Burgos Martes, 12 de agosto 2025, 07:09 Comenta Compartir

El concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Burgos, Carlos Niño, ha asegurado que el Consistorio «tiene la intención de cambiar la normativa» acerca del mantenimiento de los lugares privados de uso público que hay en la ciudad. El último caso ha sido la denuncia realizada por los vecinos de la calle Huelva, Córdoba, Esteban Sáez Alvarado y carretera de Poza en relación a una plaza de este tipo que hay en su urbanización.

El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) indica que estas zonas han de ser mantenidas por los propietarios a pesar de que las puedan usar todos los vecinos de la ciudad. Esa es la respuesta que el Servicio de Atención Ciudadana 010 de Burgos les ha dado a los vecinos de este parque.

Por el momento, la situación se encuentra parada, pero el cambio de la normativa instada también por el Procurador del Común y varias sentencias del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León van a terminar por acercar posturas y, al menos, que la administración local se pueda implicar en la limpieza de estos lugares.

Espacio deteriorado y con pintadas

El espacio privado de uso público de esta zona de Gamonal se encuentra muy deteriorado, lleno de pintadas, con un jardín seco y con un deficiente mantenimiento y limpieza. El concejal Carlos Niño ha insistido en que el Ayuntamiento hará frente a la limpieza de las pintadas «siempre y cuando cuente con la autorización» de las comunidades de vecinos, por lo que insta a estas comunidades a que otorguen el correspondiente placet para que se pueda empezar a actuar.

Niño ya ha trasladado en la jornada del lunes 11 de agosto a los servicios de limpieza la necesidad de que acudan a la zona para comprobar el estado actual y, si fuera necesario, empezar los primeros trabajos.

El Ayuntamiento de Burgos es consciente de que ha de implicarse en esta tarea y prueba de ello es la última resolución del Procurador del Común con respecto a la calle José Luis Santamaría y su entorno el pasado mes de junio.

Le instaba al Ayuntamiento de Burgos a iniciar los procesos de colaboración necesarios para la limpieza de ese lugar. En Burgos hay más de 200 espacios de este tipo con más de 300.000 metros cuadrados de superficie.