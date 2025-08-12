Tensión entre varias calles de Burgos y el Ayuntamiento por la limpieza de los espacios particulares de uso público La plaza particular entre Sáez Alvarado, Poza, Huelva y Córdobo es un espacio privado de uso público que el Consistorio y los vecinos deben de mantener aseado y arreglado

Los vecinos de varias calles de la ciudad de Burgos: la calle Huelva, Córdoba, Esteban Sáez Alvarado y carretera de Poza, están cansados de sufrir la falta de limpieza del entorno más próximo a sus casas. Han colocado en los portales un escrito en el que se quejan de la respuesta dada por el Servicio de Atención Ciudadana 010 ante la queja presentada días atrás por el estado de la plaza.

El estado de abandono que sufre esta zona de la ciudad, dicen, «es provocado por la falta de riego y mantenimiento del césped, la ausencia de poda en los árboles y la falta de riego de estos» que ha provocado que algunos de los ejemplares que están en el entorno «se hayan secado». Al menos, eso es lo que dicen en la carta que está colocada para conocimiento de los residentes en los portales.

La respuesta del 010

La queja ante el 010 del Ayuntamiento de Burgos, lejos de dar una solución a este problema, les ha creado aún más malestar. En su respuesta, este servicio público del consultorio burgalés les ha contestado que «se trata de una plaza de titularidad registrada como privada, por lo cual el mantenimiento debe realizarlo el titular del suelo y no los servicios municipales».

Aclaran en este escrito que, conforme a esta respuesta, debieran de ser los propios vecinos «los responsables de hacerse cargo del mantenimiento de una zona que, pese a ser privada», la disfrutan todos los burgaleses.

Sentencia

Aseguran los vecinos que una sentencia del año 2021 dice que «el Ayuntamiento de Burgos es responsable del arreglo y mantenimiento de la plaza y su obligación es mantenerla en perfectas condiciones», por lo cual, urgen al Consistorio, y en concreto al área de Medio Ambiente y los servicios de limpieza, a mantenerla en perfectas condiciones porque es el Ayuntamiento el responsable de su arreglo. En concreto, dicen que la obligación del Ayuntamiento, al menos, es mantenerla limpia. Aseguran que «el deterioro irá a más si nadie hace nada».

Eras de Gamonal

Por su parte, la asociación de vecinos Eras de Gamonal se ha sumado a la reivindicación de estas calles y exige al Ayuntamiento que tome medidas rápidas y urgentes para la mejora de este entorno del barrio de Gamonal que, al estar apartado un tanto del centro del barrio, tiene los servicios necesarios para su conservación.

Recientemente, el Procurador del Común emitía una resolución en la que instaba al Ayuntamiento a promover la colaboración con los propietarios para el mantenimiento, limpieza, conservación y mejora de estos espacios privados de uso público. La realidad es que en Burgos existen varias zonas con estas características que están en un estado mejorable.

La responsabilidad del Ayuntamiento

Según en el área de Medio Ambiente y la Gerencia de Urbanismo y el texto del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), los gastos de conservación de estas zonas son por cuenta de los propietarios. Sin embargo, el Procurador del Común ha instado a que el Ayuntamiento colabore, especialmente cuando el suelo es de uso público, habitual e históricamente así ha sido.

También el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León emitió en su día una sentencia en la que reconocía que estos lugares son «pasos de servidumbre para el uso público» y el Ayuntamiento es el que tendría la función de garantizar tanto la seguridad como la limpieza como el decoro y el mantenimiento de esas zonas.