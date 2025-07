El asfaltado «sorpresa» en el acceso a Burgos desde Santander genera problemas de tráfico y quejas vecinales

Aythami Pérez Miguel Burgos Miércoles, 30 de julio 2025, 12:25 Comenta Compartir

El acceso a la ciudad de Burgos desde el barrio de Villatoro, o desde la entrada de Santander, por la N-627, llevaba tiempo presentando un mal estado, con muchos baches en el firme y urgía su renovación. Esto se hacía evidente, sobre todo, en la rotonda del dinosaurio y en la calle Laredo, esa en la que se instala desde hace unos años la Feria de las fiestas de San Pedro y San Pablo.

Es sabido que, coincidiendo con el verano, comienza la campaña de asfaltado. En este punto así ha sido. Pero el cierre de la rotonda del Obramat ha sido «una sorpresa», según apuntaba un usuario, para vecinos, trabajadores del polígono industrial de Villalonquéjar y usuarios de las empresas ubicadas en la zona.

Tal ha sido la sorpresa que los atascos y las discusiones de tráfico no se han hecho esperar en la mañana del miércoles 30 de julio, cuando se ha comenzado a asfaltar y, por tanto, se ha cerrado, la rotonda del Obramat, a la salida de Burgos hacia Santander.

La campaña de asfaltado comenzó el pasdao 25 de julio y la calle Laredo fue una de las primeras en cerrarse, la entrada norte a la ciudad. Hasta el 12 de agosto se va a acometer la renovación del aglomerado de doce calles por 725.000 euros.

La intervención de asfaltado llevaba días realizándose en la calle Laredo y en la rotonda del dinosaurio. La calle Laredo lleva jornadas cortada al tráfico, por lo que el tráfico ha aumentado en el barrio de Villatoro.

Pero este miércoles, sin previo aviso, se ha cortado también la rotonda del Obramat, lo que ha provocado atascos, vehículos incumpliendo las normas de tráfico para dar la vuelta y alguna discusión, como confirman trabajadores de los negocios de esta zona. «Nadie nos ha avisado de nada, aquí ya he visto cómo casi se chocan dos camiones y se han puesto a discutir que casi llegan a las manos», confirmaba el trabajador de una gasolinera.

Los coches tenían que emplear la mediana y el paso de cebra para poder continuar la marcha sin atravesar la gasolinera, ya que no hay más indicaciones. A.P.M.

Precisamente la gasolinera ubicada en la zona se está usando como vía alternativa, un espacio que no está preparado para soportar esa cantidad de tráfico. Sobre las 11 horas una pareja de la Policía Local controlaba el tráfico, pero era inevitable que se produjeran los atascos. «Los carteles de aviso, no sé si a los vecinos les habrán avisado, pero para nosotros, que no conocemos esto, los carteles de aviso de vías cerradas están ubicados cuando ya no tienes otra alternativa», indicaba un conductor mientras veía como otro utilizaba la mediana y un paso de cebra para dar la vuelta.

Las opciones para acceder a la ciudad de Burgos, al Obramat, al centro comercial El Mirador desde la N-627, por la entrada de Santander, se limitan e implican ahora, tras el cierre de otra rotonda más, realizar un mayor recorrido que no está bien indicado si no conoces esta zona, como señalaban los conductores que se han encontrado con la situación este miércoles 30 de julio en Burgos.