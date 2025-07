Un punto estratégico y conflictivo de Burgos: se acumulan los avisos por ruidos, amenazas y peleas en plaza Vega

«Abandono», es la palabra que más se repite entre los vecinos del entorno de la plaza Vega de Burgos, un enclave estratégico a escasos minutos de la Catedral y que supone, para muchos visitantes que llegan a la ciudad en autobús, la primera imagen que ven de la capital.

«Actividades ilícitas en plena calle», «altercados y robos en el aparcamiento», «mala imagen con el solar abandonado», son algunas de las quejas de los vecinos y empresarios de esta plaza y, aunque también hay quien manifiesta no tener problemas, la mayoría coincide en exigir algún cambio o reivindicar alguna acción para mejorar esta zona.

Tráfico rodado en una zona que es, teóricamente, peatonal. Mucho tránsito de personas, al encontrarse cerca la estación de autobuses o porque «merodea gente que no tiene otra cosa que hacer ni donde ir». El abandono por parte de los propietarios del solar, que es ya una ciénaga y arroja olor en días calurosos. Un solar en el que además proliferan los roedores, son algunas de las protestas que enumeran los vecinos.

Vista de plaza Vega, zona del centro de Burgos. Adrián Miguel Ruiz

Las peleas entre gente que pasa el rato en la calle es uno de los problemas que señalan. «Sabemos que hay algún local que ha tenido que llamar varias veces al Centro de Emergencias por peleas y barullo, sí», confirman dos vecinos sentados a la sombra de la plaza. «Es más por la tarde y por la madrugada cuando pasan estas cosas. Se ve a gente merodear sin hacer nada por aquí, es un poco perturbador», añade uno de ellos.

Otra residente es más contundente, «aqui siempre vemos a personas que se dedican a actividades sospechosas», señala y continúa asegurando que hay peleas y altercados «con frecuencia».

«Además, habitualmente se cometen daños y robos en el aparcamiento de Plaza Vega y en cajero del BBVA y los cometen los mismos que vemos merodeando y vigilando por aquí», afirma la misma vecina.

Y no solo eso, manifiesta que en la zona de plaza Vega, calle Miranda y calle Madrid hay «mucha droga, prostitución y gente cuestionable que se cuela muchas veces dentro de los portales».

Los avisos al 1-1-2

Lo cierto es que de las calles que conforman este entorno, plaza Vega es la que más avisos al Centro de Emergencias 1-1-2 ha registrado en el último año. Son avisos por ruidos en la vía pública, amenazas, peleas y agresiones.

Plaza Vega suma 34 avisos, mientras la calle Hospital Militar registra uno; San Cosme, seis y la calle Miranda, catorce.

El abandono municipal

Algún local de la zona confirma que sí, que han tenido que llamar en alguna ocasión al 1-1-2 por estos altercados. «El problema es el abandono por parte del Ayuntamiento de Burgos», asegura. Plaza Vega es un entorno del centro de la ciudad, dista 400 metros de la Catedral o la plaza Mayor. A menos metros está la estación de autobuses y el Mercado Sur. Además, alberga un parking muy usado por los turistas y por quien acude al centro de la ciudad. Pero es también un barrio como siempre se los ha conocido, con negocios familiares, pequeños comercios de particulares, espacios con bancos para propiciar la vida social en la calle y edificios de viviendas.

Todo ello le dota de un gran trasiego de gente, gran parte no residente. Para este local de plaza Vega, el abandono por parte del Ayuntamiento a una zona tan crucial de la ciudad está detrás de muchos problemas. Algo que, parece, se prolonga en el tiempo. «Se mete gente a dormir al parking, también en el cajero. Hay un acceso para residentes al aparcamiento donde se ponen a beber. Los contenedores, donde están ubicados, lo único que propician son trapicheos que se ven, sobre todo, por la noche. Sí, hemos tenido que dar aviso por eso: broncas, gritos, trapicheos», asegura.

En este sentido, una vecina sentencia: «Es una lástima la pésima impresión que causa la ciudad a los turistas y a los vecinos que nada más bajar del autobus o salir del mal cuidado aparcamiento, se encuentran a este tipo de personas y una plaza Vega con suciedad y un solar abandonado y ruinoso».

Las opiniones divergen

Pero otros vecinos aseguran que ellos, desde sus casas, no han sentido aumento de peleas ni ruidos. En cambio, alguna vecina sí comenta que, por las noches sobre todo, tiene miedo de la entrada privada al parking, le da «respeto».

Otro comercio de la zona, cuyo propietario no reside en el lugar, asegura que, en horario comercial, «no hemos tenido ningún problema». Pero señala que sí sabe que ha habido temporadas «en las que la gente, que está en la calle porque no tiene nada que hacer o dónde ir, se juntaban a beber en la entrada del aparcamiento. Pero si había peleas o gritos eran entre ellos, no con el resto de la gente. Venía la policía y los dispersaba. Creo que era esta gente la que cometía robos en el Mercado Sur, pero nosotros no tenemos quejas por altercados o follones, no».