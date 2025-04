Una veintena de actas por infracciones y quejas vecinales marcan la feria de San José en Burgos

Aythami Pérez Miguel Burgos Lunes, 14 de abril 2025, 07:24 Comenta Compartir

La feria de San José de Burgos llegó con retraso a la zona del parque lineal del Vena, entre las calles Esteban Sáez de Alvarado, camino Casa la Vega y la calle Lazarillo de Tormes. Comenzó el 30 de marzo y se alargará hasta el 5 de mayo. Pero las quejas vecinales no se han hecho esperar.

En este caso, se centran no tanto en los ruidos o suciedad, se deben a las caravanas y autocaravanas de los feriantes. El Ayuntamiento instó a que estas viviendas móviles se instalaran en el área de autocaravanas del aparcamiento disuasorio de Las Torres, en la zona donde se instalan durante los Sampedros o en el camping de Fuentes Blancas. Pero los feriantes quieren estar junto a sus atracciones.

Por ello, en la calle Lazarillo de Tormes hay un campamento con autocaravanas y caravanas. Eso es lo que molesta a los vecinos. «Hay que señalar que aquí no hay suciedad, como puedes ver la zona de barracas está limpia y tampoco nos quejamos del ruido, pero no queda muy estético un campamento ahí en medio plantado», reconoce una vecina.

«Si no podemos hacerlo cualquiera ¿por qué ellos sí? Es que si la normativa impide hacerlo es por algo, puede ser un peligro», añade otro hombre que, explica, tiene autocaravana y se mueve con ella. Los vecinos remarcan eso y quieren que quede claro: «no nos quejamos del ruido, es por este campamento el malestar». Así lo confirman los datos del Centro de Emergencias 1-1-2. Desde el 30 de marzo solo se han recibido tres avisos por ruidos y molestias desde esta zona de la ciudad.

Campamento junto a la feria de San José. APM

Estacionar y acampar

La normativa es clara y se cambió ante el auge de las autocaravanas y furgonetas camperizadas. Estacionar implica, simplemente, dejar el vehículo en un lugar y solo con las ruedas tocando el suelo, sin desplegar ningún elemento más que sobrepase el límite de la furgoneta, autocaravana o caravana.

En cambio, acampar implica lo que se ha instalado en esta zona de la ciudad donde se han desplegado tendederos de la ropa, hay electrodomésticos en el exterior, se han calzado los vehículos y hay mangueras y cables atravesando la calzada por donde pasan los coches. Alguna de estas viviendas móviles, incluso, está instalada sobre la acera, no el espacio de aparcamiento.

Actas de denuncia

La incomodidad de los vecinos ha llegado hasta la Policía Local de Burgos. «Pasan por aquí todos los días, eso es así», reconoce una vecina de la zona. A fecha de la última consulta con el Ayuntamiento de Burgos, los agentes han levantado siete actas por vertidos fecales y otras once por infracciones administrativas de tráfico relacionadas con los permisos de los vehículos. Estas actas de denuncia levantadas se remiten a cada área correspondiente para su tramitación. Los enganches ilegales y los vertidos fecales eran las principales quejas de los vecinos de esta zona de Burgos.

Ampliar Lavadora en el exterior de alguna caravana. APM

Por el momento, el Ayuntamiento va a permitir a los feriantes seguir allí instalados, pero les pide cumplir con las normas y civismo. Hay que señalar que no todos los vecinos de la zona se sienten incómodos con este campamento. «La gente es que se queja por todo, son unos días lo que está instalado, no molestan a nadie. Yo suciedad no veo, es que es peor lo que pasa con los perros», asegura una vecina.

Fechas y horarios

Feria de San José. APM

La feria ha mantenido su ubicación, pese a que se ha retrasado en abrir. Por ello, se alargará más de lo habitual y la ciudadanía podrá disfrutar de las atracciones y puestos de comida durante las vacaciones de Semana Santa.

El horario de esta fiera es de 16.30 a 22 horas de domingo a jueves. En víspera de festivos, viernes y sábado el horario es de 16.30 a 0.00 horas. Por la mañana las atracciones solo abren los sábados, domingos y festivos de 12 a 14.30 horas.