Así es vivir con un after debajo de casa en Burgos: 45 peleas y agresiones al año

Aythami Pérez Miguel Burgos Lunes, 17 de marzo 2025, 07:17 Comenta Compartir

Entre enero y febrero de este 2025, el entorno de las calles Briviesca, Belorado, Segovia, la calle Calzadas y la calle Vitoria a la altura del número 56 ha registrado siete avisos por peleas o agresiones. La mayoría de estos avisos se enmarcan entre las 6 horas de la mañana y las 9.30 horas.

A lo largo del 2024 ascendieron a 45 los avisos al Centro de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León desde esta zona de Burgos. Como explican los vecinos, en este entorno se ubican varios pubs o establecimientos de after, esos que permanecen abiertos más allá del horario habitual, donde acaba la gente que quiere alargar la noche hasta el amanecer.

Ampliar Confluencia entre las calles Briviesca y Belorado. Aythami Pérez Miguel

Las Llanas, Bernardas o Bernardillas son las zonas de fiestas que suelen aparecer como entornos con peleas por esa confluencia de fiesta, mucha gente, alcohol u otras sustancias. Pero la preocupación ha crecido en el entorno de la calle Briviesca. Aunque el conflicto se alarga en el tiempo, en julio de 2023, por ejemplo, se levantaron en la calle briviesca 25 actas por drogas y armas.

Sitios por lo que no pasar

Un corro de vecinos comentaba que llevaban unas semanas tranquilas, «creo que antes era mucho más, ahora llevamos un tiempo calmados en cuanto a peleas, pero sí es cierto que están por aquí hasta las 11 de la mañana o así, horas que no veo normales, pero mientras estén a lo suyo. Lo que no queremos son peleas y gritos en la calle», explica. Pero en los dos últimos meses en esta zona se han registrado siete avisos por peleas y agresiones.

«Por la acera por la que están los que han alargado la noche, no paseo con la perra, no» Vecina afectada

Una mujer que pasea a su perra reconoce que, aunque sea por la mañana, «por la acera por la que están los que han alargado la noche, no paseo con la perra, no».

Imágenes de la calle Briviesca y la calle Belorado. Aythami Pérez Miguel

No olvidan estos vecinos el asesinato en 2022 en esta altura de la calle Vitoria a manos de dos jóvenes por apuñalamiento. Recientemente han sido condenados a nueve años de cárcel.

El temor a hablar

Al preguntar en los negocios de la zona, como establecimientos de venta de comida, hostelería u otro tipo de servicios, algo se repite, si hablan advierten que no quieren que aparezca su nombre o el del negocio. «Sabemos el conflicto que hay en esta zona y no nos queremos posicionar porque es ponernos en contra a los vecinos o a los establecimientos y esa no es nuestra competencia ni podemos hacer nada», nos explican en uno de ellos.

Porque este, como nos aseguran en otro establecimiento de estas calles, «es un tema recurrente entre los vecinos cuando vienen a comprar». «Sobre todo lo comentan los vecinos más mayores, creo que ellos son los que se sienten más inseguros», asegura esta mujer. Ella también siente que el tema de las peleas se ha relajado un poco, pero añade un matiz: «aquí el problema no es tanto la noche, sino que se alargan hasta bien entrada la mañana».

La Policía Local es consciente de esta situación, vecinos de estas calles reconocen que sí ven más presencia policial que en otros puntos. La empleada de otro local explica que, a ella, alguna mañana que ha tenido que trabajar, le han parado agentes de la Policía Local en estos controles que ubican en esta zona: «Me han hecho soplar y me preguntan que a donde me dirijo, ahora ya me conocen y no es tanto así. Se vigila, pero eso no quita que los vecinos sientan miedo e inseguridad», añade. «Yo, sinceramente, aunque trabajo aquí y vengo en coche, no sé si alquilaría o compraría aquí», puntualiza.