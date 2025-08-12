El Ayuntamiento de Burgos quiere tener El Encuentro vacío a finales de este año De las seis viviendas necesarias, el área de Servicios Sociales cuenta con cuatro, pero desde la Gerencia se asegura que los pasos que se van dando son firmes y se procederá al realojo en breve espacio de tiempo

Julio César Rico Burgos Martes, 12 de agosto 2025

El Ayuntamiento de Burgos quiere que el realojo total de las familias del poblado de El Encuentro se completé a finales de este año 2025, tal y como ha indicado la presidenta de la Gerencia de Servicios Sociales, Mila del Campo, quien ha recordado que aún quedan varias familias pendienes de asignar vivienda.

La concejala ha explicado que se siguen dando pasos para la «adquisición de viviendas» para estas familias. Del campo ha dicho que ya cuentan con cuatro de las seis necesarias. La intención de la Gerencia es que se proceda al cierre del poblado y el realojo total de las familias antes de que termine este año.

Eso sí, Del Campo ha reconocido que aún faltan por comprar «dos viviendas» en las que realojar a familias del poblado marginal, pero la intención es seguir «dando pasos para completar cuanto antes» todo el proceso de realojo.

Parque de viviendas

Por lo que respecta al parque municipal de viviendas, la intención del Ayuntamiento es adquirir 13 nuevas casas que se incorporaren a a las ya existentes. Una vez realojadas también las familias de El Encuentro, Del Campo ha explicado que se va a realizar una evaluación «de la situación actual de las propiedades» que tiene el Ayuntamiento en ese parque de viviendas para impulsarlo y mejorarlo.

Convenios

Por otra parte, la concejala ha informado de que se han aprobado todas las justificaciones de los convenios que el Consistorio mantiene con organizaciones del tercer sector. En este sentido, el Consejo de Administración de la Gerencia de Servicios Sociales ha dado cuenta de varias aprobaciones de las cuentas de los convenios para 2025 que tiene suscritos con varias organizaciones. Según ha informado Del Campo se trata del programa 'Acceder', de la Fundación Secretariado Gitano y de otros convenios.

Los aprobados han sido los que el Ayuntamiento de Burgos «firma cada año en materia de cooperación al desarrollo», ha recordado la concejala, con la Asociación de Amigos Pueblo Saharaui y la Asociación Burgos con Colombia; en asistencia, se ha reforzado el acuerdo con Aspanias, Autismo Burgos, Feclem, Aransbur, Asociación Banco de Alimentos; en materia de inmigración, con Accem, Burgos Acoge, Cáritas Diocesana y Asociación Atalaya.

Otros convenios «se renuevan» como con la Coordinadora de ONG (Codecyl); la Asociación Síndrome de Down; más dos nuevos, Consejo de la Juventud y la Fundación Círculo. A ello se unen varias prórrogas de convenio para el año actual con Apacid, Prosame, Aspaym, Cocemfe, Cruz Roja, Fundación Candeal y Cruz Roja, en materia de drogodependencias.

En el Consejo de Administración de la Gerencia también se ha acordado «elevar a la Junta de Gobierno» la aprobación de varios reconocimientos extrajudiciales de crédito de las facturas presentadas por la empresa Igmo, de los meses de abril y mayo de 2025, por la gestión del Servicio de Comida a Domicilio por 168.707; y a Fundación Lesmes, de los meses de noviembre y diciembre de 2024 y enero a abril de 2025, correspondientes a la gestión del Servicio de Urgencia Social, 19.500 Ambos han sido rechazados por la oposición, ha señalado Del Campo.

El Consejo ha acordado también la adjudicación de uso de local del 'Espacio de Emprendimiento Capiscol' a favor de una particular que llevará a cabo un proyecto de refuerzo educativo para adolescentes y niños; se llamará 'El rincón de la Ardilla'.