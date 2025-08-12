El Ayuntamiento de Burgos reduce a menos de 10 días el pago medio a proveedores El edil de Hacienda, Ángel Manzanedo, ha subrayado la mejora experimentada este año con respecto al año 2024 y a los primeros meses de este año 2025

El Ayuntamiento de Burgos ha reducido el periodo medio de pagos proveedores del segundo trimestre de 2025 a menos de 10 días como media, ha informado el concejal de hacienda, Ángel Manzanedo. El edil precisado que el consistorio ha experimentado «una clara mejoría» en este tiempo. La media de los días de pago -en global menos de diez días- se concretan en el mes de abril 7,81; en mayo, 11,96 y en junio 9,12 días.

Según ha explicado Manzanedo, a la luz de estos datos, la gestión que lleva a cabo el Ayuntamiento de Burgos es «eficaz». Los datos son todavía mejores en comparación con los ofrecidos el año 2024 dado que en abril de este año, el pago medio era de 14,54 días, con una mejora este año de 6,73 días; en mayo de 2024 era 14,4, con una mejora este ejercicio de 2,84; y una mejora de 7,37 días en el mes de junio, ya que en 2024 estaba en 16,49.

Mejora de las instalaciones de Protección Civil

La sesión ordinaria de la comisión de hacienda celebrada este martes, ha abordado también los proyectos de mejora de las instalaciones de Protección Civil; Manzanedo ha informado de que se va a tramitar «un presupuesto de 1,3» millones de euros», divididos las anualidades de 2025 y 2026.

La comisión presidida por Ángel Manzanedo ha abordado también el arrendamiento de la planta de machaqueo y aprovechamiento de escombros de construcción en el Ecoparque de Cortes. Manzanedo ha recordado que el Ayuntamiento de Burgos es titular de esta parcela donde se encuentra instalada ahora la planta de tratamiento de residuos. Se trata de un espacio que lleva más de cinco años inoperativo y el Ayuntamiento quiere sacar la rentabilidad adecuada a sus parcelas. Es un servicio para ocho años, más dos años adicionales de prórroga, y con un canon mensual de 3.000 euros al mes.

También se ha llevado en el orden del día de este martes «el suministro y colocación de cerramientos metálicos y barandillas» en diferentes localizaciones de la ciudad. Para ello se ha hecho una reserva presupuestaria de 450.000 euros, dividida en dos lotes. También se ha abordado la adquisición de vestuario para el servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento. Se trata de partidas de botas, guantes, trajes de intervención y otros elementos necesarios para el Parque de Bomberos. Este contrato sale con un presupuesto base de licitación de 91.541,34, euros y está dividido en siete lotes