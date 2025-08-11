La Comisión Especial de Quejas y Sugerencias no se celebra por falta de documentación en Burgos La socialista Virginia Escudero indicó que, probablemente, las subvenciones de 2025 no se abonarán hasta 2026, lo que podría generar retrasos superiores a un año para las asociaciones y colectivos implicados

BURGOSconecta Burgos Lunes, 11 de agosto 2025, 17:28 | Actualizado 17:42h.

La primera sesión de la Comisión Especial de Quejas y Sugerencias, presidida por José Antonio López, quedó suspendida al no haberse facilitado la documentación necesaria a los miembros para su análisis.

El único punto previsto en el orden del día era la dación de cuenta del Informe de quejas y sugerencias correspondiente al segundo trimestre de 2025, informe que, según el grupo municipal del PSOE, no fue entregado con la antelación prevista en el reglamento ni en ningún momento antes de la reunión.

Como consecuencia, este punto quedó pendiente para una nueva convocatoria que, según anunció José Antonio López, se celebrará a partir de septiembre.

Fiestas de los barrios

La concejala del PSOE, Virginia Escudero, señaló que las convocatorias se hicieron en fechas atípicas y sin adjuntar la documentación necesaria, lo que impidió el debate sobre el informe durante la sesión.

Durante la sesión, Escudero también preguntó sobre las subvenciones para las fiestas de los barrios. Según informó la anterior responsable del área de Participación Ciudadana, Carolina Álvarez, todavía no se ha tramitado la justificación de las subvenciones de 2024, lo que impide resolver la convocatoria correspondiente a 2025.

Esto significa que algunos barrios de Burgos aún no han cobrado las ayudas pendientes de 2024 y desconocen la cantidad asignada para este año.

Escudero indicó que, probablemente, las subvenciones de 2025 no se abonarán hasta 2026, lo que podría generar retrasos superiores a un año para las asociaciones y colectivos implicados.