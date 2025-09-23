BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Buscan a un joven desaparecido en Burgos
Tienda que cerrará en Burgos en los próximos días.

La tienda de ropa que cierra en el centro de Burgos

Ubicada en la calle La Moneda, Vísteme cesa su actividad en pocos días

Sara Sendino

Sara Sendino

Burgos

Martes, 23 de septiembre 2025, 17:14

Unos comercios abren y otros cierran, como si fuera el ciclo de la vida. En esta ocasión, es una tienda de ropa del centro de Burgos la que cesa su actividad: Vísteme.

Esta boutique, con varios años de historia, se ubica en el número 19 de la céntrica calle de La Moneda. Anteriormente, en el local se situaba una joyería.

En los últimos meses han sido varias las aperturas y cierres de comercios en esta céntrica calle de Burgos. El último en reabrir ha sido su único bar.

Ahora Vísteme se despide de Burgos con el cartel: «Liquidación total por cierre». Esta tienda, que vende ropa femenina exclusiva, cerrará sus puertas definitivamente el martes, 30 de septiembre. Así se puede leer en un cartel colgado en su fachada.

Antes de despedirse, la dueña de la tienda de ropa Vísteme ha querido hacer ofertas para vender género. Hay rebajas con precios desde los 20 a los 40 euros, según los carteles.

