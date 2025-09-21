El bar de un pueblo de Burgos que se alquila por 150 euros al mes Cavia busca un gerente que se encargue de su cantina durante tres años, además de pintar el local

Sara Sendino Burgos Domingo, 21 de septiembre 2025, 17:43

Cavia es un pueblo con doce siglos de historia. El primer documento donde aparece su nombre, antes escrito con 'b' (Cabia), data de 889. Ahora, 1.136 años más tarde, este municipio de Burgos busca a una persona que regente su bar.

El local hostelero se encuentra en la calle San Miguel de Cavia. Este pueblo, de 248 habitantes censados, se encuentra a unos 20 kilómetros de Burgos. Señala el pliego de condiciones, disponible en la plataforma de contratación de la Diputación de Burgos, que para gestionarlo se precisa a una persona de entre 18 y 65 años y con carné de conducir.

El bar de Cavia se alquila durante tres años, aunque este contrato puede prorrogarse por otras tres anualidades más si existe acuerdo entre Ayuntamiento y arrendador. Respecto a su precio, el Consistorio del pueblo burgalés ha establecido una cantidad mínima de 150 euros mensuales.

Esta cuantía ya incluye el IVA y, además, puede ser mejorado al alza por los licitadores. Respecto a sus criterios de adjudicación, el Ayuntamiento de Cavia ha establecido que se valorará el precio propuesto con hasta cuatro puntos y la experiencia profesional con hasta seis puntos.

Horario y necesidad de pintar

Por un lado, en el pliego del bar de Cavia su Consistorio establece ciertas obligaciones para el arrendatario. Por ejemplo, una fianza definitiva de 1.000 euros, sufragar todos los gastos del local y, además, es obligatorio «encargarse de las llaves del polideportivo municipal y de las escuelas y que las luces queden apagadas cada día».

Por otro lado, el horario de apertura deberá ser en invierno a las 10:00 de la mañana. En verano, esta hora se adelantará a las 9:00. Asimismo, la persona que gestione el bar de Cavia deberá pintar el trastero y la cocina y, en 2026, «todo el local», según el pliego.

Por último, en el documento de condiciones del bar de Cavia se incluye un inventario, en el que aparece, entre otros enseres, un aparato de aire acondicionado que no funciona. El plazo para presentar propuestas y gestionar el local hostelero de este pueblo de Burgos termina el miércoles 24 de septiembre.