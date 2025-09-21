BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vista de Cavia, en Burgos. Ayuntamiento de Cavia

El bar de un pueblo de Burgos que se alquila por 150 euros al mes

Cavia busca un gerente que se encargue de su cantina durante tres años, además de pintar el local

Sara Sendino

Sara Sendino

Burgos

Domingo, 21 de septiembre 2025, 17:43

Cavia es un pueblo con doce siglos de historia. El primer documento donde aparece su nombre, antes escrito con 'b' (Cabia), data de 889. Ahora, 1.136 años más tarde, este municipio de Burgos busca a una persona que regente su bar.

El local hostelero se encuentra en la calle San Miguel de Cavia. Este pueblo, de 248 habitantes censados, se encuentra a unos 20 kilómetros de Burgos. Señala el pliego de condiciones, disponible en la plataforma de contratación de la Diputación de Burgos, que para gestionarlo se precisa a una persona de entre 18 y 65 años y con carné de conducir.

El bar de Cavia se alquila durante tres años, aunque este contrato puede prorrogarse por otras tres anualidades más si existe acuerdo entre Ayuntamiento y arrendador. Respecto a su precio, el Consistorio del pueblo burgalés ha establecido una cantidad mínima de 150 euros mensuales.

Esta cuantía ya incluye el IVA y, además, puede ser mejorado al alza por los licitadores. Respecto a sus criterios de adjudicación, el Ayuntamiento de Cavia ha establecido que se valorará el precio propuesto con hasta cuatro puntos y la experiencia profesional con hasta seis puntos.

Horario y necesidad de pintar

Por un lado, en el pliego del bar de Cavia su Consistorio establece ciertas obligaciones para el arrendatario. Por ejemplo, una fianza definitiva de 1.000 euros, sufragar todos los gastos del local y, además, es obligatorio «encargarse de las llaves del polideportivo municipal y de las escuelas y que las luces queden apagadas cada día».

Por otro lado, el horario de apertura deberá ser en invierno a las 10:00 de la mañana. En verano, esta hora se adelantará a las 9:00. Asimismo, la persona que gestione el bar de Cavia deberá pintar el trastero y la cocina y, en 2026, «todo el local», según el pliego.

Noticias relacionadas

El nuevo bar que han abierto dos jóvenes en el centro de Burgos

El nuevo bar que han abierto dos jóvenes en el centro de Burgos

El bar que se alquila en un pueblo de 1.400 habitantes a ocho kilómetros de Burgos

El bar que se alquila en un pueblo de 1.400 habitantes a ocho kilómetros de Burgos

Los tres restaurantes de Burgos que compiten por tener la mejor tortilla de patatas de España

Los tres restaurantes de Burgos que compiten por tener la mejor tortilla de patatas de España

El nuevo Bien de Interés Cultural de Burgos que se convertirá en residencia de artistas

El nuevo Bien de Interés Cultural de Burgos que se convertirá en residencia de artistas

Por último, en el documento de condiciones del bar de Cavia se incluye un inventario, en el que aparece, entre otros enseres, un aparato de aire acondicionado que no funciona. El plazo para presentar propuestas y gestionar el local hostelero de este pueblo de Burgos termina el miércoles 24 de septiembre.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El nuevo bar que han abierto dos jóvenes en el centro de Burgos
  2. 2 Los fenómenos paranormales que se producen en el edificio de la Casa Consistorial de Burgos
  3. 3 La urbanización de la parcela de las antiguas naves de Manuel Altolaguirre, para fin de año
  4. 4 El Juzgado desestima la suspensión de la Escuela de Música por interés de los alumnos
  5. 5 El popular apellido que podría tener su origen en Burgos
  6. 6 El stock de vivienda disponible en Burgos se desploma un 63% desde máximos históricos
  7. 7 Los molinos eólicos matan 27 aves al mes en Burgos
  8. 8 Las diez noticias imprescindibles de Burgos este sábado 20 de septiembre
  9. 9 Cada vez menos positivos por alcohol, pero más por drogas en las carreteras de Burgos
  10. 10 El Tribu vuelve a poner a bailar a Burgos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta El bar de un pueblo de Burgos que se alquila por 150 euros al mes

El bar de un pueblo de Burgos que se alquila por 150 euros al mes